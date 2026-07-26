Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Rosario debió trabajar esta noche para sofocar el incendio de un auto en la zona norte de Rosario.
Las llamas destruyeron por completo el vehículo ubicado en plena calle. Se desconocen las causas del siniestro
Una dotación de Bomberos Voluntarios de Rosario debió trabajar esta noche para sofocar el incendio de un auto en la zona norte de Rosario.
El hecho ocurrió este domingo cerca de las 20 en la zona de José María Rosa y Baigorria. Hasta esa intersección debieron acudir los bomberos para tratar de contener las llamas, que destruyeron todo el auto.
Se desconocen las causas del siniestro. Esta noche los bomberos trabajaban en el lugar para realizar las tareas de enfriamiento.
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