Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios Las llamas destruyeron por completo el vehículo ubicado en plena calle. Se desconocen las causas del siniestro 26 de julio 2026 · 22:44hs

El auto se incendió en la zona noroeste de Rosario.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Rosario debió trabajar esta noche para sofocar el incendio de un auto en la zona norte de Rosario.

El hecho ocurrió este domingo cerca de las 20 en la zona de José María Rosa y Baigorria. Hasta esa intersección debieron acudir los bomberos para tratar de contener las llamas, que destruyeron todo el auto.

#Ahora una dotación de Bomberos Voluntarios de Rosario trabaja en un incendio de vehículo en José María Rosa y Baigorria. #EvitarZona#BomberosRosario#NosNecesitamos@emergenciasAR @Rosariociudadok @LisandroLeoni @CalleDeRosario pic.twitter.com/5tidcQym34 — Bomberos Rosario. (@BombVolRosario) July 26, 2026 Se desconocen las causas del siniestro. Esta noche los bomberos trabajaban en el lugar para realizar las tareas de enfriamiento.