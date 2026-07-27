Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Las tecnologías que llegaron desde Asia conquistaron la atención de los clientes, pero su proyección es incierta y el desafío en infraestructura es grande

Las calles rosarinas sumaron nuevos protagonistas que no pasan desapercibido: los autos de origen chino . Estos vehículos importados, en muchos casos híbridos o eléctricos, se ganaron la atención de muchos clientes, pero en algunos casos traen riesgos ocultos que pueden pesar a futuro .

Los vehículos que llegaron desde China continúan en crecimiento y cambiaron el juego de los concesionarios , con diseños disruptivos, alta tecnología y precios competitivos que tientan a quienes buscan una renovación. Su estética futurista y su promesa de eficiencia energética atraen aún más, pero también dejan ver un escenario incierto para dentro de unos años .

“Las baterías tienen una garantía de entre 7 y 10 años . Al darle esa garantía, ya ven que cambiar una batería de un auto de 8 años es casi como darlo de baja al auto . Es otra cultura y otro poder adquisitivo. Incluso los autos valen la mitad, no valen lo que valen acá”, aseguró Sebastián Baio, representante de la Cámara de talleres, la Asociación de Talleres de Reparaciones de Automotores y Afines de Rosario (Atrar), en diálogo con La Capital .

A su vez, el referente consideró que “en 10 años van a querer transformar el auto eléctrico poniéndole un motor de nafta y sacando todo lo eléctrico” , una vez que las baterías del motor eléctrico sufran consecuencias del paso del tiempo. “No digo que esté mal o bien, sino que no sé si el poder adquisitivo en nuestro país está preparado para esto . Todo es color de rosa hasta que tengamos que cambiar la batería ”, aseveró.

La infraestructura de la electromovilidad en Argentina es uno de los factores que mayor incertidumbre genera entre los clientes, debido a la escasez de terminales de carga en gran parte del país, así como también de servicios de postventa de las principales marcas que llegan desde China.

Además, detrás de la seductora estética futurista y los precios competitivos, se esconde un complejo entramado de desafíos técnicos, logísticos y económicos que los usuarios locales suelen ignorar al momento de la compra. Esta nueva tendencia presenta serias dudas sobre la disponibilidad de repuestos en los próximos años.

La postventa y la necesidad de repuestos

Uno de los problemas que planteó Baio es en cuanto al servicio de estos vehículos, debido a que, ante un eventual siniestro que requiera de una reparación del auto, existe una “falta de repuestos para vehículos eléctricos”, por lo que afirmó: “Estamos teniendo problemas, a pesar de que tenemos que entender que el que provee los repuestos se fija realmente en la cantidad de autos que se vendió. De esa manera le va a servir o no traer un repuesto”.

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El representante de Atrar consideró que “amedida que se venda más, seguramente van a aparecer más repuestos por una lógica de este proceso”, pero señaló que “en este momento no abundan, directamente no hay respuestos”.

Según Baio le reveló a este medio, los proveedores analizan el volumen de ventas antes de decidir si es rentable importar piezas, lo que deja a los propietarios de modelos con poca rotación en un limbo logístico. “Un auto que me entra con una situación de algún repuesto que tengamos que conseguir, yo sé que ese auto va a estar más de un mes parado, me va a ocupar un lugar engorroso y voy a tener que explicarle al cliente que no es un problema mío, sino de la marca que compró”, subrayó.

En este punto, analizó que la cultura de los países de origen de estos vehículos lleva a que cada unidad “no dure más de 10 años”, ya que tienen “la idea de que hay que cambiarlo” y que los clientes argentinos “tienen que saber esa situación”. Por eso, puntualizó: “Ellos piensan así, es otra cultura y otro poder adquisitivo. Incluso los autos valen la mitad, no valen lo que valen acá”.

Un problema a futuro

Baio planteó un “problema más grande” con dos situaciones: la carga rápida y la reparación de los vehículos. “La carga rápida no se puede hacer en un hogar por la cantidad de electricidad o energía eléctrica que se necesita por hora entre 4 y 6 horas que tiene que consumir, depende del auto. No sé si el país está preparado para tener una cantidad de plazas determinadas de autos eléctricos”, sostuvo.

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En tanto, confirmó que para la reparación de estos vehículos “se necesita otorgar una autorización a los mecánicos y a los servicios que van a realizar estas tareas; con un certificado eléctrico, una norma IRAM que certifique que se puede trabajar para estos vehículos sin tener riesgo de electrocución tocando todas las partes eléctricas”. Asimismo, resaltó que estos vehículos “necesitan un matafuego especial, que es un matafuego que se llama ABL, parte de litio”, que “no es exigido ni se están dando a los vehículos”.

En cuanto a los problemas de energía, el referente de Atrar detalló: “A muchos clientes les dicen: ‘Esto no vas a pagar patente durante 5 años o vas a pagar un cuarto de energía eléctrica’. Eso es una mentira. Cuando consumís energía eléctrica, por ejemplo aquí con la EPE, el kilowatt tiene un precio hasta cierto punto; después de eso tiene otro precio muy superior. Estamos hablando de tres o cuatro veces más. Si hoy consumís 300 kW en tu casa y comprás un auto eléctrico, vas a pasar a consumir quizás 1000 kW y vas a empezar a pagar mucho más caro el kilowatt por bimestre. Eso no lo calculan”.

La estación de servicios YPF de avenida Eva Perón y Donado cuenta con una estación de carga de autos eléctricos. La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Por otro lado, Baio insistió sobre el problema del “cambio de la batería” y recordó: “Cuando salió el primer vehículo eléctrico en Argentina, que fue Renault con la Kangoo eléctrica, el vehículo valía 30 mil dólares y la batería valía 15 mil dólares. Cuando ese auto tiene 8 años y la batería esté por agotarse, hay que ver lo que vale el auto; prácticamente vas a pagar el valor del auto para renovar la batería”.

La costumbre de “renovar el auto por completo” presenta un escenario complejo en la economía argentina, donde en Rosario es común ver vehículos con 15 o 20 años de antigüedad circulando en perfecto estado, un objetivo que parece casi inalcanzable para los autos eléctricos hasta el momento.

La mejor opción

Desde su punto de vista, Baio le confesó a La Capital que “el mejor vehículo a esta altura es el auto híbrido”, ya que constituye “la combinación de dos sistemas de empuje o de propulsión, que sería nafta y eléctrico, y que se autoabastece eléctricamente por la conclusión energética que se genera internamente”, por lo que valoró que “va desarrollando un proceso de carga autónoma de la batería” y que “no se enchufan nunca para tomar una carga eléctrica”.

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En la misma línea, agregó: “El auto híbrido para mí hoy sería lo ideal por dos motivos. Primero, que seguís usando nafta. Necesita la electricidad también, pero lo bueno es que no lo enchufás a la red eléctrica, por lo que no tenés un consumo superior de kilowatts, y además la batería, por ser más chica y de menos potencia, también es más barata”.

“El híbrido sí contamina menos que uno a nafta y que uno eléctrico 100%. La provisión de esa energía viene de las generaciones eléctricas del país. El 54% de la generación de energía eléctrica en nuestro país es termoeléctrica, la cual consume combustible, gas y carbón mineral. El híbrido trae una solución porque genera propiamente la energía. Podríamos alivianar esta situación si Argentina tuviera un proyecto a largo plazo para ir cambiando ese 54% por energía hidroeléctrica, nuclear, solar o eólica, aunque eso dependa de la zona demográfica”, sentenció Baio, que también recomendó recurrir a los autos híbridos al tener en cuenta estos factores.