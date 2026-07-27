"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir situaciones de acoso y abuso en boliches

La Legislatura provincial analiza un proyecto que busca crear un protocolo para activar un esquema de prevención de violencia de género en bares o boliches que tengan su actividad durante la noche. Se trata de un manual de procedimiento lleva como título “Preguntá por Angela”

Según contó este lunes su autora, la diputada provincial del Partido Socialista Rosana Bellati, “está pensado en la nocturnidad para mujeres no solo en situación de violencia de género, sino también ante casos de acoso y abuso atravesados o no por el consumo problemático de alcohol o drogas”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , Bellate subrayó que los casos de abuso o acoso en locales ligados a la nocturnidad “no es algo que se de solamente en ciudades con más de un millón de habitantes como Rosario. También se verifican en las que tienen 90 como Venado Tuerto y en localidades pequeñas de 7 u 8 mil habitantes”.

La diputada socialista, que es oriunda de Venado Tuerto, destacó que en los boliches nocturnos o bares “no se sabe qué hacer cuando una chica o mujer joven manifiesta algún tipo de incomodidad o algo que le cause miedo porque hay una persona que la está violentando o porque se siente que hay algo que no está muy bien”.

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Bellati sostuvo que generalmente en los locales de diversión nocturna cuando se produce una gresca o algún incidente violento, el personal de seguridad “expulsa a las personas involucradas y se desentienden del problema. Y estas situaciones que involucran a la seguridad en ámbitos privados, pero de uso público, requiere que todos estemos abordando la situación”.

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PREGUNTÁ POR ÁNGELA

"Es un protocolo de seguridad para mujeres en situación de violencia de genero, de acoso, de abuso, en la nocturnidad. No se sabe qué hacer cuando una joven se siente violentada"

Rosana Bellattihttps://t.co/cZRiECuFxl pic.twitter.com/zBGH6vGK9Z — LT8 am830 (@LT8am830) July 27, 2026

La legisladora amplió la idea: “El Protocolo Angela establece una guía de pasos a seguir cuando alguien denuncia que es víctima de un abuso. Invocando el nombre de Angela, cualquier chica puede preguntar al encargado de una barra, a un mozo o un empleado de seguridad si Angela vino a trabajar, si está en el lugar o puede usar cualquier fórmula que involucre el nombre Angela. Es una manera de pedir ayuda. Esto es responsabilidad del estado, pero también de todos para que se pueda capacitar al personal que trabaja en los boliches”.

Por qué usar el nombre Angela para activar el protocolo

“Preguntá por Angela es un protocolo que se aplica en el Reino Unido. Nosotros tomamos la idea y lo adaptamos. También se usa en Colombia, donde se está más desarrollado. Se usa Angela como se podría utilizar otro nombre. El estado tiene que capacitar en los bares a las mozas y mozos. Esto se logra entre todos”, destacó la diputada del PS.

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“Vimos por incidencias en el 911 que tal vez atravesadas por el consumo problemático de sustancias permitidas o no, las situaciones de violencia y abuso en la noche aumentan y no se abordaban desde ningún lugar. Angela es un protocolo que se activa. Cuando alguien vinculado al boliche escucha que preguntan por Angela tiene un protocolo escrito. Hay que aislar a la chica y preguntarle qué es lo que quiere hacer; si quiere que la vaya a buscar alguien; si prefiere que le pidan un remís; si quiere llamar a la policía, y así se abren las distintas líneas de trabajo. Lo importante es llegar antes de que la violencia y el abuso ocurran”.