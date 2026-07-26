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El tiempo en Rosario: un lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el inicio de la semana una jornada marcada por el aumento de la temperatura

26 de julio 2026 · 21:02hs
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Por ahora

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Por ahora, no es momento de guardar el paraguas: el tiempo seguirá lluvioso en Rosario.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una jornada con tiempo inestable. Las condiciones meteorológicas mostrarán un ambiente más templado durante las horas centrales del día, impulsado por la presencia de vientos que soplarán desde el sector noreste.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado en toda la región, con una tendencia a mantener la inestabilidad a medida que avance la jornada. La mínima será de 12º y la máxima de 19º.

Con el correr de las horas, no se descartan algunas probabilidades de precipitaciones aisladas o lloviznas intermitentes hacia la tarde y la noche, acompañadas por altos porcentajes de humedad en el ambiente.

De esta manera, el arranque de la semana combinará registros térmicos en ascenso —dejando atrás el frío intenso de los días previos— con un escenario gris y cambiante, dando paso a un panorama inestable que continuará vigilado de cerca por los especialistas del clima de cara a los próximos días en la ciudad.

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