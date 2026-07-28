Juegos Suramericanos: la canción oficial de La Sole y un show con talento santafesino

La cantante de Arequito entonará "Late el sur" en la ceremonia inaugural de la cita que combinará deporte, identidad y cultura

En pocas semanas, comenzarán los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y ya tienen canción oficial . Soledad Pastorutti le pone voz a la competencia con "Late el sur", el tema que acompañará al evento deportivo que reunirá a más de 5.000 atletas de 15 países y que tendrá a Santa Fe como escenario del deporte sudamericano.

Es costumbre que los grandes eventos deportivos tengan sus canciones oficiales. Sin ir más lejos, en el Mundial 2026 la encargada de interpretar la canción del torneo fue Shakira con el tema “Dai Dai”. Los Juegos Suramericanos también se suman a esa tradición y el evento multideportivo oficial de América del Sur ya tiene su propia canción.

Se trata de la tercera vez que los Juegos Suramericanos tienen como sede la Argentina. La competencia se llevará a adelante entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Además del país anfitrión, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Los atletas competirán en 60 disciplinas.

En este contexto, una de las mayores representantes de la música popular del país fue la encargada de darle ritmo a estos históricos Juegos. “Es una canción que transmite pasión. Tiene ritmo, pero también una letra muy profunda. Habla de lo que somos los santafesinos y también los argentinos: espontáneos, positivos y alegres. Siento que encaja perfecto con el motivo para el que la compusimos y me llena de orgullo que aquello que empezó casi como un juego hoy sea una realidad para nosotras”, comentó La Sole sobre "Late el sur", la canción que compuso junto a Marcela Morelo y Claudia Brant.

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La Sole, un ícono santafesino y argentino

Cabe recordar que La Sole había sido una de las artistas más pedidas por los fanáticos en redes sociales para interpretar el Himno Nacional en la final del Mundial que disputaron Argentina y España el pasado 19 de julio.

Es que, a lo largo de su carrera, la Sole estuvo presente en distintos momentos relacionados con el deporte argentino. Fue la encargada de interpretar el Himno Nacional en la ceremonia inaugural de la Copa Davis 2008, disputada entre Argentina y España. También lo entonó en la despedida de la selección argentina antes del Mundial de Rusia 2018, en el partido frente a Haití en La Bombonera, y en la ceremonia inaugural de la Copa América 2011, antes del encuentro entre Argentina y Bolivia en el Estadio Ciudad de La Plata.

Además, en 2023 volvió a ponerle voz al Himno durante el partido homenaje a Maxi Rodríguez en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Ese mismo año, también tuvo un momento especial junto a la Scaloneta: fue la artista elegida por la Conmebol para interpretar “Brindis” durante el homenaje que la entidad sudamericana le realizó a la selección argentina en Paraguay, luego de la consagrarse campeones mundiales.

Aunque finalmente no fue la elegida para interpretar el Himno Nacional en la final de este Mundial 2026, la voz de la piba de Arequito encontró otro escenario. Con "Late el sur", la artista santafesina acompaña a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una competencia que se desarrolla en su tierra y que reúne a deportistas de todo el continente.

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La historia detrás de "Late el sur"

La canción oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales. "Late el sur" fue compuesta por Soledad Pastorutti junto a Marcela Morelo y Claudia Brant. Por su parte, la producción musical estuvo a cargo de Rodolfo Lugo, uno de los productores más reconocidos de la música latinoamericana, con una extensa trayectoria junto a artistas como Mercedes Sosa, Juanes, David Bisbal, Camilo, María Becerra y Lali, entre otros.

La Sole recordó cómo nació la canción y explicó que el proyecto comenzó casi por casualidad. “Cuando recibí la propuesta nos estábamos juntando a componer con Marcela Morelo y Claudia Brant, por el solo gusto de hacerlo, sin tener ningún proyecto concreto. Me llegó esta propuesta, las invité a sumarse y, sin siquiera pensar que nuestra canción podía ser la elegida, nos pusimos manos a la obra”, contó la artista.

Luego, llegó el momento de darle forma final al tema en el estudio. Cuando llegó el momento de grabarla, Rodo, que también estaba muy contento con el resultado, me propuso ser el productor. Grabamos con él y quedamos muy felices porque eso que habíamos trabajado unas semanas antes ya tenía forma y sonaba exactamente como lo habíamos imaginado”, recordó la cantante.

El nombre "Late el sur" tampoco fue elegido al azar. Para sus autoras, representa mucho más que el lugar donde se desarrollarán los Juegos: es una metáfora que une al sur del continente con el corazón de miles de deportistas que llegarán a Santa Fe para competir con pasión, compromiso y orgullo en representación de sus países.

Para La Sole, como la conocen los santafesinos, interpretar la canción oficial también tiene un profundo significado personal: “Creo que respeta el espíritu de estos Juegos, pero además hay un tema de pertenencia porque será cantada desde mi provincia, desde mi lugar. "Esta tierra te vuelve invencible", dice la letra en un momento. Ese verso, que alienta a los deportistas desde una identidad profundamente santafesina, me hace sentir muy identificada”.

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Cómo será la ceremonia de apertura de los juegos Suramericanos

Definitivamente, la música será parte fundamental de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Hay expectativa por la ceremonia de apertura, en la que distintos artistas santafesinos serán protagonistas.

La ceremonia inaugural, que marcará el inicio oficial de los Juegos, tendrá una puesta en escena que busca reflejar la identidad, la cultura y la diversidad de Santa Fe ante millones de espectadores de toda la región. Una apertura que no solo dará comienzo a la competencia deportiva, sino que funcionará como una muestra de la identidad santafesina, con una combinación de música, danza y expresiones culturales de la provincia.

En ese marco, la organización lanzó una convocatoria para conformar un elenco artístico que represente la riqueza cultural de Santa Fe a través de distintos lenguajes artísticos. La propuesta estuvo destinada a bailarinas y bailarines mayores de 18 años, residentes en la provincia, con experiencia o conocimientos en disciplinas como danza contemporánea, danzas urbanas y folklóricas (no excluyente).

Durante junio, los interesados enviaron el material solicitado por la organización. Con la convocatoria ya finalizada, las personas seleccionadas se preparan para comenzar los ensayos previstos durante agosto y avanzar hacia la etapa final de montaje y realización del espectáculo, programada para la primera quincena de septiembre.

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