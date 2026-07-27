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Gripe A: confirman la sexta muerte en el año por este virus en Santa Fe

Las personas que fallecieron no tenían colocada la vacuna. Cómo es el comportamiento de la virosis a esta altura de año. ¿Hay tiempo de vacunarse?

27 de julio 2026 · 12:00hs
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La gripe es una virosis que causa tos

La gripe es una virosis que causa tos, fiebre, malestar general. La vacuna está destinada a los grupos de riesgo 

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó una nueva muerte asociada a Gripe A. De esta manera ya son seis los fallecimientos registrados en la provincia en lo que va de 2026 a causa del virus influenza H3N2. En el último Boletín Epidemiológico se destaca que todas las personas que murieron estaban en los grupos de riesgo (personas que pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad). Ninguno de los fallecidos tenía colocada la vacuna antigripal.

De todos modos, los especialistas indican que los casos en Rosario y Santa Fe están a la baja y representan, en este momento, en cuanto a las muestras que se procesan en el Cemar (centro municipal de Salud), apenas el 13 por ciento del total de las virosis, según datos a los que accedió La Capital.

Cómo se comporta la gripe

La gripe es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda y muy contagiosa causada por los virus de la influenza. Afecta principalmente la nariz, la garganta y los bronquios. Provoca fiebre alta, dolores musculares y cansancio extremo. Se transmite de persona a persona a través de gotitas al toser o estornudar. Por eso la prevención es tan importante, tanto con el cuidado de ventilar los ambientes, toser o estornudar en el pliego del codo, descansar y alimentarse correctamente, no asistir con síntomas a espacios cerrados, lavarse las manos con frecuencia, y colocarse la vacuna si uno está en grupo de riesgo o tiene indicación médica por otro motivo.

La fiebre acompañada de tos y resfrío es uno de los síntomas más claros de Gripe A

La fiebre acompañada de tos y resfrío es uno de los síntomas más claros de Gripe A

Este año, más temprano

Ya en diciembre de 2025 la Argentina registró casos de la llamada Súper Gripe que produjo una enorme cantidad de contagios y muertes en el hemisferio norte. "Tenemos más casos y aparecieron en forma más temprana. Habitualmente esto sucede con más impacto en junio, julio, cuando hay mucha circulación y en esta temporada apareció un poco antes", detallaba Franciso Consiglio, presidente de la Asociación de Medicina Interna de Rosario.

Por eso, el médico daba una sugerencia que sigue vigente: ser cuidadosos con uno y con los demás. "El mensaje para la población es que se enfoque en la prevención. Ante todo la vacuna (que se está colocando ya se colocó) en niños menores de dos años, mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y personas de todas las edades con enfermedades respiratorias, cardíacas, obesidad, diabetes, inmunosuprimidos y gente que toma muchos corticoides es clave para evitar complicaciones graves y muerte".

¿Si alguien en grupo de riesgo no se vacunó todavía, tiene que hacerlo? "Sí, porque quedan meses de frío: tienen que vacunarse lo antes posible", dijo Consiglio.

Las vacunas antigripales forman parte del calendario obligatorio y gratuito para las personas en grupo de riesgo

Las vacunas antigripales forman parte del calendario obligatorio y gratuito para las personas en grupo de riesgo

Casos registrados en la provincia

En los meses transcurridos en 2026, Santa Fe notificó 25.357 internaciones por infecciones respiratorias agudas graves. De ese total 1.203 pacientes tuvieron confirmación de algún virus respiratorio y la Gripe A fue el germen más frecuente, con 621 casos. Le siguen el virus sincicial respiratorio (142), metapneumovirus (132), adenovirus (126), Covid (68), parainfluenza (70) e influenza B (44).

Quienes estén en grupo de riesgo pueden acercarse al vacunatorio más cercano a su domicilio para recibir la dosis correspondiente.

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