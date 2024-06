Desde Rosario, Javier Milei convocó a firmar el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán

En un Monumento blindado, con un fuerte operativo de seguridad en todo el perímetro del parque a la Bandera. el mandatario encabezó los actos por el Día de la Bandera este jueves. No vino solo. Estuvo acompañado por todo su gabinete , que lo aplaudió desde primera fila. Y también por un grupo de libertarios que lo celebraron a distancia, en un acto que fue tan breve como prolijo.

Transmitidas por cadena nacional, las palabras de Milei tuvieron como eje la figura de Manuel Belgrano. El accionar del prócer, destacó Milei, "demuestra que hombres o mujeres comprometidos con su tiempo tienen la capacidad de mover los destinos de una nación ". Recordó la rebeldía de Belgrano al no aceptar que rechazaran la bandera argentina que él había mandado a crear. En ese marco, celebró la "sana costumbre en el interior del pais" de rechazar los planteos de Buenos Aires "cuando son excesivos e infundados".

Luego, se dedicó a alabar el concepto de libertad. "La libertad no pide permiso, se impone, no se esperan órdenes de ningún burócrata que especula con qué conviene y qué no. La libertad es el instinto innato de ser argentino. La libertad es ineludible por más que unos pocos se resistan o la quieran contener", sostuvo.

En el tramo final de su discurso, el presidente planteó: "Hoy, aquí en Rosario, quiero invitarlos a repetir una vez más este gesto de compromiso por nuestra libertad que es jurar por la bandera argentina como nuestros próceres nos enseñaron". Se entusiasmó entonces con que "volvamos a ocupar el rol que alguna vez supimos conseguir y escribamos un capitlo nuevo en la historia del progreso argentino".

"Es fundamental que quienes compartimos la causa de la liebrtad depongamos las anteojeras partidarias (...) y trabajemos juntos para que Argentina vuelva a ser potencia mundial", remarcó.

"Quiero aprovechar este día, con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada la sanción de la ley bases y el paquete fiscal, para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores, los dirigentes de los principales partidos políticos, ex presidentes, miembros de la Corte Suprema, empresarios, trabajadores y toda la ciudadanía, a que nos encontremos la noche del 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y empecemos juntos a dar vuelta la página de nuestra historia", convocó Milei. Cabe recordar que, en algún momento, se especuló con la posibilidad de que este 20 de junio se firmara el pacto en Rosario pero el oficialismo no logró los consensos necesarios para avanzar con las normativas mencinoadas.

"Deseo que este año sea reacordado en la historia argentina como un punto de inflexión en el que volvimos a empezar a ser grandes", se entusiasmó el presidente, quien culminó su discurso con "Viva la libertad, carajo" y "Viva la patria".

Embed - El Presidente Javier Milei encabeza el acto del Día de la Bandera en Rosario

El acto oficial del Día de la Bandera fue breve dado que el presidente tiene previsto viajar nuevamente a Europa. desde el mediodía se espera la afluencia masiva de gente para los festejos populares. Entre las 1130 y las 1730 habrá una gran fiesta que incluirá música en vivo, concursos gastronómicos, ferias, patio de baile y de juegos en el Parque Nacional a la Bandera, con entrada libre y gratuita.

Marcha opositora en el Monumento

Este jueves 20 de junio, hubo una marcha opositora en Rosario que fue frenada muy lejos del palco oficial, por un cordón de agentes de seguridad. El operativo desplegado por la presidencia fue importante, cubría una gran cantidad de terreno e incluyó helicópteros.

En ese marco, la Multisectorial contra el Ajuste y las Políticas Antiderechos se concentró en la plaza Montenegro y marchó hacia el Monumento, pero no logró superar la esquina de Laprida y Córdoba.

Por su parte, el peronismo rosarino rechazó su llegada a través de un documento que, entre otras cosas, enumeró “diez consecuencias del plan económico” del gobierno, al que se tilda de “inhumano”.

>>Leer más: ¿Dónde se festejaba en Rosario el Día de la Bandera cuando no había Monumento?

Cuatro años de ausencias presidenciales

La celebración de este jueves volvió a contar con el jefe del Poder Ejecutivo nacional tras cuatro años de ausencias.

La última vez que un jefe de Estado había participado de un acto del 20 de Junio en Rosario fue Mauricio Macri, en 2019. Aunque no participó de la fiesta en el Monumento, sino que lo hizo con niños en el Club Ciclón. Antes lo había hecho con 2017, esa vez sí en el acto central.

>>Leer más: ¿Quiénes fueron los presidentes que participaron de los actos del Día de la Bandera?

Si bien Alberto Fernández visitó la ciudad en 2020 para los actos del 27 de Febrero, otra fecha significativa para la ciudad, la pandemia impidió que el ex mandatario regresara a la ciudad en los años siguientes.

En tanto que la última vez que Milei había estado en Rosario había sido en noviembre de 2023, como candidato en campaña electoral de cara al balotaje en el que se consagró como presidente tras derrotar a Sergio Massa.