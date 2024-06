¿Quiénes fueron los presidentes que participaron de los actos del Día de la Bandera?

Fue la única vez que el presidente radical se ubicó en el palco oficial un 20 de junio.

A meses de asumir, en 1990 Carlos Menem dijo presente en los actos en honor a la bandera. A la hora de los discursos, hizo un llamado a la unidad nacional y a dejar atrás los intereses sectoriales “para derrotar el fracaso que tanto nos castiga".

db1991.jpeg

Pese a la lluvia de la jornada, en 1991, una multitud se acercó hasta el Monumento. Citando a Leopoldo Marechal, Menem habló de "una patria que no tiene bautismo" y si bien reconoció que "gobernar un país como el nuestro no es fácil, más difícil sería para nosotros no intentar el desafío de sacarlo a flote". Sobraron muestras de afecto, dirigentes del club Renato Cesarini le regalaron una pelota que el riojano se atrevió a cabecear, y no faltaron protestas. Frente al palco, un cartel de la Unión de Trabajadores Desocupados lo interpelaba: "Señor presidente, ¿y la revolución productiva dónde está?".

Dos años después, el presidente Menem llegó hasta Rosario, pero un conflicto entre sus seguidores y militantes universitarios no le permitió participar del acto.

db1993.jpeg

Tras cuatro años de desencuentros, en 1997 Menem volvió a presidir un acto del Día de la Bandera. Fue atípico: sin escolares, por un paro docente, y sin colectivos por una huelga de choferes. No obstante, la llegada del presidente no pasó desapercibida y tras los actos en el Monumento se realizó otra ceremonia histórica: la colocación de la primera piedra del puente Rosario-Victoria.

El año siguiente, Menem volvió a Rosario para participar de los actos oficiales en honor a la enseña patria. Otra vez, hubo dos escenarios de festejos. Ni bien llegó a la ciudad, el riojano se dirigió en helicóptero al obrador de la empresa Puentes del Litoral donde dio inicio simbólico a la construcción del puente y garantizó la continuidad de las obras de la autopista a Córdoba. Después se sumó a la celebración en el Monumento con un discurso marcado por un fuerte tono de campaña política.

Luego, ni Fernando de la Rúa, ni Eduardo Duhalde participaron en sus mandatos de los actos por el Día de la Bandera.

En 2003, el palco volvió a sumar a un presidente. "Abriré los frentes que haya que abrir para cambiar la Argentina", prometió el presidente Néstor Kirchner en el discurso que pronunció durante el acto por el Día de la Bandera, donde fue el protagonista excluyente de la jornada que reunió en el Monumento a unas 30 mil personas. En tres horas de acto, firmó cientos de autógrafos y besó a las decenas de personas que se acercaron hasta el palco oficial.

db2003.jpg

Más de 30 mil personas colmaron el Monumento en 2005 para celebrar el Día de la Bandera. En su discurso, Kirchner volvió a castigar al FMI y a los dirigentes políticos de la década del 90. "Así como superamos la situación del default de nuestra deuda externa, tenemos que superar el default del pesimismo permanente", dijo. Antes de retirarse de la ciudad dejó un saludo: "Me han ganado para siempre".

db2005.jpg

El de 2007 fue un acto sin muchas sorpresas, a excepción de la irrupción de un grupo ambientalista que apoyaba la causa contra las pasteras. El presidente Kirchner apeló en su discurso a la emoción y agradeció a los rosarinos por su “imborrable” acogida en los “duros tiempos” de 2002, cuando llegó por primera vez a la ciudad. También afirmó que trabajaba “codo a codo” tanto con el por entonces gobernador Jorge Obeid como con el ex intendente Miguel Lifschitz. Un discurso salomónico, aun en plena etapa de campaña.

db2007.jpg

Desde su asunción como presidenta, Cristina Fernández de Kirchner estuvo por primera vez presente en el acto del Día de la Bandera en 2010. El desfile volvió a ser multitudinario, cálido, participativo y de discursos fuertes: “Quiero una Argentina de políticos, legisladores, gobernadores e intendentes que se jueguen junto al pueblo como lo hacía (Manuel) Belgrano”, convocó la mandataria y advirtió que “para ejercer la solidaridad con los pobres hay que tomar decisiones que molestan a los que más tienen”.

db2010.jpg

A diferencia de otros años, en 2011 Cristina Fernández de Kirchner fue la única oradora de la celebración que, pese al mal tiempo, movilizó a unas 30 mil personas. En la ceremonia convivieron el fervor patriótico y el ánimo militante, en la previa a la definición de candidaturas presidenciales y con el gobernador Hermes Binner lanzado a competir por la presidencia.

db2011.jpg

Cristina Fernández de Kirchner volvió a copar la escena del acto por el Día de la Bandera de 2013. Durante más de 40 minutos desplegó un discurso picante, apuntando sus dardos contra la Corte Suprema tras el rechazo a la reforma del Consejo de la Magistratura: “En 2015 quiero ser jueza, firmar una cautelar y qué me importa lo que digan”, sostuvo.

db2014.jpg

Con la consigna "Todos bajo la misma bandera" plasmada en el palco oficial, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a encabezar los festejos del 20 de Junio en 2014. Cuando tomó la palabra dejó en claro la decisión del gobierno de honrar las deudas con los tenedores de bonos e hizo una convocatoria a la dirigencia política opositora en pos de lograr masa crítica a la hora de la defensa de los intereses nacionales.

db2015.jpg

El conflicto con los fondos buitre ocupó el centro de la escena del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el acto oficial del 2015, donde tendió puentes hacia la oposición “nacional y popular” contra la embestida especulativa que apuesta a “humillar y denigrar la soberanía”.

db2016.jpg

Mauricio Macri encabezó su primer acto por el Día de la Bandera en 2016. Realizado en el Patio Cívico del Monumento y frente a un grupo de escolares que cumplieron con su promesa de fidelidad a la enseña patria, el mandatario reafirmó los ejes de la gestión iniciada en diciembre. “Nos falta mucho, pero estamos en el camino correcto”, sostuvo y pidió acompañar “un cambio basado en objetivos claros y concretos: trabajar juntos para lograr la pobreza cero, para derrotar al narcotráfico que tanto daño le ha causado al país y a Rosario, y para unir a los argentinos”.

db2017.jpg

El año siguiente, Macri presidió la celebración del 20 de Junio. Frente a unos 500 invitados acreditados especialmente para acceder al Monumento y con poco público en los alrededores de la avenida Belgrano y el parque a la Bandera, el acto quedó reducido a 30 minutos del más mínimo protocolo. “Estamos haciendo lo que había que hacer y los primeros resultados comienzan a asomar”, dijo y destacó que la inflación "de este año va a ser la más baja desde 2009”.

En 2019, Macri eludió el Monumento a la Bandera y criticó al líder de la CGT, Hugo Moyano, en un club de barrio. El presidente visitó la ciudad, pero no hubo acto oficial. Sorprendió con sus críticas ante los alumnos que lo escuchaban en el club Ciclón.

Fue la última vez que un presidente llegó a Rosario para encabezar los actos. Alberto Fernández (2019-2023) no dijo presente en ninguna celebración. Ahora será el turno de Javier Milei.