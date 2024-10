Con un encuentro multitudinario en la calle QTP propuso renovar el peronismo rosarino

El cierre del acto estuvo a cargo de Joel Natali y Constanza Estepa. Natali señaló que “necesitamos en Rosario que el peronismo le hable y discuta con los rosarinos, hacia dónde queremos ir y que necesitamos para vivir mejor. No puede volver a pasar que los dirigentes peronistas de Rosario se subordinen a Buenos Aires porque es imposible sostener un gobierno nacional con las principales ciudades del país de signo opositor”.

A su turno Estepa, sostuvo “para nosotros la lealtad no es ciega obediencia a un dirigente, sino el mandato de construir una alternativa política que ponga en el centro las necesidades de nuestro pueblo rosarino. Es cierto que hay que enderezar lo que se torció, pero también es cierto que ese proceso debe hacerse desde abajo hacia arriba y no a la inversa, sino volveremos a repetir los métodos que nos trajeron al lugar crítico en el que estamos”.

Renovación

Desde la organización, destacaron el encuentro porque reunió a miles de militantes de diferentes organizaciones y espacios políticos, que se encontraron para celebrar y conmemorar la fecha más importante para el justicialismo en un clima de compañerismo y solidaridad. “Esto es un mensaje para la dirigencia política peronista subsumidas en internas, hoy las bases estamos diciendo que necesitamos una renovación no sólo de las personas sino esencialmente de la prácticas y métodos que no están dando resultado, es momento de sumar, no de dividir”, remarcaron.

>>Leer más: El Partido Justicialista llamó a respetar la calidad institucional en Santa Fe