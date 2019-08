Alberto F: "Con la baja del IVA ganan las empresas"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó las medidas que lanzó el gobierno referidos a la canasta básica. "No redundará en una merma de precios", dijo. Y agregó que la decisión se tomó sin consultar a los gobernadores.╠

■□En una catarata de tuits, el candidato presidencial por el Frente de Todos sostuvo que la decisión "se convertirá en una ganancia adicional para las empresas". En ese contexto, Fernández señaló que "hubiera sido mejor devolver el IVA a los sectores más postergados".╠

■□Alberto dijo que su propuesta es que los titulares de AUH, jubilaciones mínimas y pensiones por discapacidad puedan comprar con tarjeta de débito y recibir una devolución del impuesto en 48 horas para asegurar que el dinero regrese a los consumidores. Y recordó la misma fue explicitada el 5 de agosto, en un mensaje del Frente de Todos.

■□Pero además, cuestionó la decisión del gobierno nacional porque no consultó a los gobernadores," cuando son sus provincias las que pierden 1.500 millones de dólares de recaudación fiscal con esas decisiones".╠

■□Fernández se reunió ayer, precisamente, con una gobernadora, la catamarqueña Lucía Corpacci. Pero la rebelión de los mandatarios provinciales es transversal, no que no quita que el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo no termine liderándola.╠

■□Un documento de la comisión de impuestos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) estimó que las provincias aportarán casi 30 mil millones de pesos de los 40 mil ó 50 mil millones que costará el paquete electoral de Macri, financiado con rebaja de impuestos coparticipables. El cálculo se realizó con los números de Ganancias y monotributo. No se computó todavía la eliminación del IVA a los alimentos.╠

Los gobernadores pidieron discutir una compensación. ¿Otro pacto federal de urgencia?