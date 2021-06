Una disputa en la zona sur, posible antesala del crimen del joven acribillado en un auto

"Cuando me asomé vi al muchacho que se bajó del auto, se arrastró unos metros, tenía un celular en la mano y parecía que quería escribir", contó la mujer. "Después lo levantó un auto", agregó. La zona, dijo la vecina, suele ser tranquila "con problemas de seguridad como en todos lados pero algo así nunca". Todavía estaba conmocionada por lo que fue la antesala de todo lo que vio al asomarse: "Fueron como veinte tiros, una cosa de locos", sostuvo.

Efectivamente, los tiros fueron más de una docena, todos desparramados en el costado izquierdo del auto. La mayoría sobre el parabrisas y uno en la puerta del conductor. En esa butaca del Chevrolet Celta rojo con vidrios polarizados iba Gómez cuando desde una moto le dispararon con un arma calibre 9 milímetros personas que según la Fiscalía hasta el momento no están identificados. A la víctima la alcanzaron 10 disparos. Según pudo saber este diario el joven había tenido problemas en su barrio, por lo cual se había mudado. Al parecer ese mismo conflicto pudo estar vinculado al trágico final de Gómez.

El ataque ocurrió a las 22.50 y pocos minutos después Gómez llegó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) acompañado por una persona que pasaba por el lugar del hecho y se dispuso a atenderlo. Cerca de las 4.30 se dio aviso que la víctima había fallecido.

Miedo en un contexto violento

Damián Gómez tenía domicilio en una casa de barrio 17 de Agosto, en la zona sur de Rosario, a metros de la plaza ubicada en Pasaje 514 y Khantuta. En uno de los costados de esa plaza, sobre las paredes blancas que son medianera de viviendas del Pasaje 514, todavía se lucen impecables los murales pintados de dos rostros.

Son los de Claudio "Pájaro" Cantero y su hija Daiana. El primero señalado como líder de la banda Los Monos y asesinado a balazos en 2013 en lo que fue la antesala de una de las sagas más violentas de la ciudad en lo que tiene que ver con las disputas entre bandas. Daiana por su parte falleció a los 16 años en un accidente automovilístico cuando viajaba al penal federal de Rawson a visitar a su tío Guille Cantero.

Los murales son la expresión más gráfica de lo que genera en esa zona del sur rosarino la imagen del Pájaro Cantero. Las pintadas de "Pájaro Presente" también pueden verse en distintas calles del barrio. En ocasiones de la fecha de cumpleaños del ex líder de Los Monos en la plaza se han realizado festejos e incluso hace unos meses un rapero filmó ahí mismo un videoclip homenajeándolo.

En el 17 de Agosto, entonces, están quienes eligen respetar la figura de Cantero y no reparar en el historial de violencia que se le atribuye a Los Monos. Pero también están quienes miran para todos lados y, con los ojos llorosos por el crimen reciente, dicen: "Acá no podemos hablar de eso". Un gesto que muestra dolor por lo que pasó y terror por lo que pueda llegar a pasar.

Muertes y tiros

En mayo de este año ocurrieron tres hechos que simbolizan el nivel de violencia que se vive en la zona en la que Gómez tenía domicilio. El primero ocurrió la noche del primero de mayo en Battle Y Ordoñez e Italia. En esa intersección, un móvil policial que realizaba un patrullaje fue baleado por dos personas que escaparon en moto y a las pocas cuadras fueron aprehendidos en Moreno y Khantuta.

Unos días después ocurrió un hecho similar. La madrugada del 8 de mayo un móvil de la policía realizaba un operativo cuando fue alcanzado por al menos tres impactos de bala. Los disparos llegaron desde distintos puntos y a pesar del arribo de más policías no se pudo identificar a los agresores. En la calle se encontraron 15 vainas servidas calibre 9 milímetros.

En los últimos días de mayo y a pocas cuadras de allí pero cruzando Circunvalación, lo que ya sería barrio Las Flores, fue asesinado a balazos Emiliano Rodrigo Gómez. El hombre, de 31 años, fue hallado muerto con nueve orificios de bala dentro de un auto robado que quedó en marcha en el pasillo conocido como Pasaje Peatonal, a la altura 2100.

Otro antecedente muy violento en la zona se vivió en marzo de 2020 con un doble homicidio ocurrido en Pasaje 516 al 6400, a cien metros de la casa del joven asesinado este lunes. En una vivienda de esa cuadra estaban Jorge y Jonatan Plantes, padre e hijo de 57 y 25 años, cuando fueron baleados por una persona que pasó en moto. En ese entonces se relacionó el hecho a una pelea que los Plantes habían tenido con personas señaladas en el 17 de Agosto como vendedores de drogas.

Recientemente la madre de Jonatan, llamada Rosa, participó de una manifestación en el Centro de Justicia Penal para pedir avances en la investigación por el doble homicidio. En ese marco habló con este diario y mencionó con nombre y apellido a quien a ella le dijeron que fue el asesino de Jonatan y Jorge. "Se conoce bien quién es esa gente. Se tendría que terminar esa mafia, pero no pasa porque sin drogas no hay poder, pero a mí me destrozaron la vida", contó la mujer.