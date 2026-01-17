La Capital | Policiales | Mujeres

En pocas horas, dos mujeres fueron baleadas en Rosario en hechos de violencia de género

Ambos ataques ocurrieron este sábado por la mañana, tras fiestas, y están siendo investigados. Las mujeres están internadas en el Heca

17 de enero 2026 · 12:27hs
Dos mujeres fueron atacadas a balazos en la madrugada y la mañana de este sábado en Rosario, en episodios distintos pero con rasgos comunes que los ubican dentro de un escenario de violencia de género. Ambas agresiones ocurrieron tras fiestas, las víctimas conocían a los presuntos agresores y las causas quedaron bajo investigación de la Justicia provincial.

Los ataques derivaron en traslados de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde las dos mujeres permanecen internadas por la gravedad de las heridas.

Un disparo en la cabeza tras una fiesta

El primero de los hechos se registró en la madrugada en la zona de Centeno al 3700. Según el parte policial, una mujer de 32 años, identificada como A. Aldana, fue trasladada por amigos en un vehículo particular al Heca luego de recibir un disparo.

El conductor del auto relató que se encontraban en una fiesta cuando dos hombres pasaron efectuando detonaciones desde una camioneta, y uno de los disparos impactó en la mujer. El diagnóstico médico confirmó una herida de arma de fuego en el cráneo.

En el marco de las primeras actuaciones, los investigadores no descartan que la expareja de la víctima esté involucrada en el ataque, aunque esa hipótesis aún forma parte de una línea preliminar de investigación y no hay personas detenidas.

Horas después, otra joven baleada tras discutir con su expareja

El segundo episodio ocurrió alrededor de las 7.20 en la intersección de Pellegrini y Colombia. Personal policial fue comisionado por una persona herida de arma de fuego y constató que la víctima había sido derivada primero al Policlínico San Martín y luego al Heca.

La joven, identificada como S. Luzmila Tatiana, de 20 años, declaró que se encontraba en una fiesta cuando mantuvo una discusión con su expareja. Según su testimonio, el hombre le exhibió un arma de fuego y le disparó en el pecho.

En el lugar trabajó personal de la Brigada de Orden Urbano, mientras la Justicia avanza con medidas para identificar y localizar al presunto agresor.

Intentos de femicidio

Aunque los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad, las actuaciones policiales y los primeros datos de la investigación muestran patrones coincidentes: ataques dirigidos contra mujeres, uso de armas de fuego, contextos de relaciones personales y presunta participación de exparejas.

