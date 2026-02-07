Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta

Recibió el impacto en su casa, proveniente de una instalación precaria. A pesar de que los médicos intentaron reanimarlo, finalmente falleció

El lugar en la vivienda de zona oeste donde fue encontrado la víctima

Un joven de 23 años, identificado como Alberto D. , falleció tras recibir una descarga eléctrica este viernes por la tarde en su vivienda de 27 de Febrero y Camino de los Indios , en la zona oeste de Rosario . Su novia lo encontró tras el hecho y aunque un equipo médico intentaron reanimarlo, los esfuerzos fueron en vano.

Según la información oficial, personal policial llegó alertado a una vivienda de 27 de Febrero al 7900 , a metros del Complejo Penitenciario de Rosario, por el incidente que sufrió Alberto D. cerca de las 16.

Al llegar al lugar, su novia contó que ingresó a su domicilio y encontró a su pareja suspendido sobre una instalación eléctrica precaria que tenían en una pequeña huerta lindera.

También relató que familiares lograron bajarlo e iniciaron maniobras de reanimación. Mientras tanto, llegó personal del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) y continuó con las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP). Al ver que no reaccionaba, utilizaron un desfibrilador.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de la familia y los médicos, se constató la muerte del joven de 23 años minutos antes de las 17.

A raíz de la tragedia, los agentes de la policía dieron aviso al fiscal en turno, que dispuso la intervención del Gabinete Criminalistico y solicitó la presencia de operarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para trabajar sobre la conexión eléctrica.

Por otro lado, el cuerpo de Albero D. fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia correspondiente. El hecho quedó registrado en la comisaría 32ª