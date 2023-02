"Siempre la misma historia", el disgusto de los vecinos tras otro crimen en el Fonavi de Monte Flores al 7200

Suárez fue asesinado con un balazo en la cabeza y otro en el pecho. Desde la Fiscalía indicaron que al menos dos personas no identificadas dispararon "hacia el complejo de viviendas de la zona" . Oficialmente no trascendió más información de la investigación que quedó a cargo del fiscal de Homicidios Ademar Bianchini. Por lo tanto resta conocer si efectivamente el ataque fue "hacia el complejo" o directamente hacia la víctima.

"Es por los narcos"

Lo cierto es que en el Fonavi la víctima era una persona conocida. Este lunes por la mañana los dos vecinos que dialogaron con La Capital lo reconocieron como "un muchacho del barrio de toda la vida". Sin embargo no supieron confirmar si la víctima era familiar de otro joven con el mismo apellido asesinado en la misma zona en junio de 2022.

Un hombre que salía en bicicleta de su casa señaló donde había sido hallado el cadáver de su vecino: debajo un tanque de agua, un rincón que por las noches es oscuro y poco transitado. Horas después del crimen en el lugar solo quedaban unos pares de guantes de látex y una cinta perimetral, los restos del trabajo que realizó el gabinete criminalístico en el lugar.

Los vecinos no pudieron detallar con precisión el contexto detrás del crimen de Suárez en particular, pero sí ofrecieron una lectura más amplia sobre un barrio que en el último tiempo conoció en primera persona lo que es ser un escenario de disputas. "Es una mierda esto, disculpame que hable así pero es la realidad. Matan a los pibes acá, pero la gente que viene a hacer eso es de afuera", contó una mujer desde adentro de su casa.

"Es por los narcos, por la droga. Siempre la misma historia", agregó la vecina. En las palabras de esta mujer se reflejó con claridad la sensación de desprotección de un barrio de laburantes que se ve afectado por la violencia urbana al punto de ya no saber qué esperar para su vida. "No puedo vivir tranquila. Yo soy dueña de esta casa pero quiero venderla, prefiero irme y alquilar en otro lugar. Acá ya no se puede estar", contó. "Somos todos trabajadores, mirá la edad que tengo yo y sigo saliendo a laburar. Es lo único que hago, después me meto adentro porque si a la tarde salís es para saber que te puede pasar algo", siguió.

Derrotero

En la memoria de los vecinos se destaca el último crimen ocurrido en la zona. Lo recuerdan porque fue en pleno Mundial. El 9 de diciembre, minutos antes de que la selección argentina disputara el partido de los cuartos de final ante Países Bajos. Fue cerca de las 15.30, cuando Nahuel Ezequiel Alfonzo, de 20 años, recibió un balazo en la cabeza.

Aquel crimen, del cual no trascendió su trasfondo, ocurrió en el mismo pasillo donde este domingo fue asesinado Suárez. Sin embargo fue en el otro ingreso, por la paralela Viamonte a la altura del 7200.

Pero además de aquel episodio los vecinos recuerdan que en otras torres del mismo complejo ocurrieron otros crímenes. El anterior había sido en junio de 2022, cuando Ayrton David Suárez, de 26 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza a los pies de una de las torres del consorcio 4. Ahora, los vecinos de la zona ni las fuentes oficiales pudieron corroborar por el momento si este joven era familiar del muchacho asesinado este domingo.

En aquella ocasión los vecinos fueron muy claros: Ayrton había sido asesinado a metros de un punto de venta de drogas. Algunas versiones dijeron que el joven había comprado cocaína con dinero falso o con menor cantidad de la que debía y que por ese motivo lo balearon.

Meses antes de ese crimen había sido asesinada una mujer de 31 años que cursaba un embarazo de seis meses. Ocurrió el 16 de enero pasado, cuando Débora Andino fue baleada dentro de su departamento ubicado en el Fonavi. La mujer además estaba junto a tres hijas pequeñas, de las cuales una, de 9 años, también recibió un balazo. Sobre ese hecho, los vecinos aseguraron que Débora se había dedicado a vender drogas desde que su hermano cayó detenido al haber sido sorprendido por la policía en esa misma actividad pero en una plaza de la zona.

Desde 2019, aseguraron los vecinos entonces, Andino solía recibir algunos cargamentos de droga que vendía ahí mismo o en el ingreso de uno de los pasillos del complejo. La principal hipótesis que manejó la policía apuntó a un conflicto vinculado a ese ámbito, por el que la mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza dentro de su casa.

Esta vez, en el marco del crimen de Jonatan Suárez, los vecinos describieron una dinámica similar acerca de cómo funciona el narcomenudeo en el complejo del Fonavi. Algunos departamentos son ocupados, por la fuerza o bien alquilados, por personas que utilizan el inmueble como punto de acopio. La venta, en cambio, se realiza en la vía pública. Ya sea en los ingresos de las torres o en zonas aledañas. Como si ninguna autoridad advirtiera lo que allí sucede, hasta que el Fonavi vuelve a convertirse en el escenario de una muerte violenta.