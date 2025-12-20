La Capital | Policiales | delincuente

Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe

Fue capturado en la autopista que une a la ciudad con Córdoba, entre Tortugas y General Roca. Intentó escapar corriendo por un campo, pero fue detenido

20 de diciembre 2025 · 16:13hs
El delincuente conocido como Cheche

El delincuente conocido como "Cheche", al ser caputurado en la autopista Rosario-Córdoba.

La Policía de Investigaciones (PDI) trasladó desde Córdoba a la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario a Darío Oscar “Cheche” M., un delincuente buscado y detenido en la provincia vecina a partir de una orden de captura por hechos violentos ocurridos en Cañada de Gómez y ligados a su presunta participación en causas vinculadas a amenazas y abuso de armas.

La captura se concretó el sábado pasado en la autopista Rosario-Córdoba entre las localidades de Tortugas (Santa Fe) y General Roca (Córdoba), mientras se trasladaba a bordo de un remís con sentido a Córdoba en calidad de pasajero.

Durante el tiempo que estuvo prófugo intentó cambiar su identidad y no dormía dos noches en el mismo lugar. Luego de tareas de inteligencia, con intervención del fiscal Santiago Tosco, de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez, los agentes comenzaron a realizar un seguimiento al remís y observaron que Cheche se dirigía nuevamente hacia la provincia de Córdoba.

Operativo en la autopista a Córdoba

Tras las actuaciones encubiertas, lo detuvieron a bordo del auto. En el momento del operativo, Cheche descendió por el sector de la banquina y comenzó a correr en dirección al campo, aunque los agentes lograron alcanzarlo y detenerlo. La investigación incluyó tareas de inteligencia sobre el entorno familiar y social del delincuente, quien se mantenía oculto con una sagacidad llamativa y se movía entre Santa Fe y Córdoba. Al momento de su captura llevaba consigo una suma cercana a los cuatro millones de pesos.

El operativo de traslado para su futura imputación estuvo coordinado por la PDI, a través de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (Ucap), en conjunto con equipos tácticos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario.

>> Leer más: El Servicio Penitenciario Provincial reubicó 120 presos de Piñero en otras unidades penitenciarias

La extradición provincial se concretó este viernes, cuando una comisión integrada por personal de la Ucap, del distrito Cañada de Gómez de la PDI y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional VI, trasladó al detenido desde la Alcaidía Departamental de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, hasta la ciudad de Cañada de Gómez, en donde se realizaron los trámites de rigor y su correcta identificación. Posteriormente, Cheche fue derivado al Complejo Penitenciario Rosario, donde está alojado.

Noticias relacionadas
El lugar donde ocurrió el homicidio, en San Martin al 7000.

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

El hecho se registró en Independencia al 300, en Capitán Bermúdez.

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

El tipo de armas que suelen secuestrarse en los operativos de la PDI.

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

El hombre capturado mientras realizaba venta al menudeo de cocaína.

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Ver comentarios

Las más leídas

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Lo último

Tres rosarinos fueron premiados como deportistas destacados por el Comité Olímpico Argentino

Tres rosarinos fueron premiados como deportistas destacados por el Comité Olímpico Argentino

Con Manu Ginóbili en la platea, Provincial se hizo fuerte en Bahía por la Liga Argentina de básquet

Con Manu Ginóbili en la platea, Provincial se hizo fuerte en Bahía por la Liga Argentina de básquet

Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe

Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe

Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe

Fue capturado en la autopista que une a la ciudad con Córdoba, entre Tortugas y General Roca. Intentó escapar corriendo por un campo, pero fue detenido

Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe
La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Ovación
Con Manu Ginóbili en la platea, Provincial se hizo fuerte en Bahía por la Liga Argentina de básquet

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Con Manu Ginóbili en la platea, Provincial se hizo fuerte en Bahía por la Liga Argentina de básquet

Con Manu Ginóbili en la platea, Provincial se hizo fuerte en Bahía por la Liga Argentina de básquet

Con Manu Ginóbili en la platea, Provincial se hizo fuerte en Bahía por la Liga Argentina de básquet

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Policiales
Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe
Policiales

Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La Ciudad
Por las lluvias, suspenden La Noche en mi Barrio que se iba a realizar en calle San Luis
La Ciudad

Por las lluvias, suspenden "La Noche en mi Barrio" que se iba a realizar en calle San Luis

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Policiales

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro
La Región

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado
Política

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas
Policiales

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad
La Ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

Reforma laboral: postergar el debate fue acertado y lógico, dijo Carolina Losada
POLITICA

Reforma laboral: postergar el debate "fue acertado y lógico", dijo Carolina Losada

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes