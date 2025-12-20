Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe

Policiales
Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
La Región
Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro
Política
El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado
La Ciudad
El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
Policiales
Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas
La Ciudad
Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad
La Ciudad
El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad
Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
POLITICA
Reforma laboral: postergar el debate "fue acertado y lógico", dijo Carolina Losada
La Ciudad
La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad
Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público
Economía
La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin
Politica
Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
La Ciudad
El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
Información General
De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
La Ciudad
En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
Economía
La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
La Ciudad
Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad
Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
Policiales
Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes