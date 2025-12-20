Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe

Fue capturado en la autopista que une a la ciudad con Córdoba, entre Tortugas y General Roca. Intentó escapar corriendo por un campo, pero fue detenido

La Policía de Investigaciones (PDI) trasladó desde Córdoba a la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario a Darío Oscar “Cheche” M., un delincuente buscado y detenido en la provincia vecina a partir de una orden de captura por hechos violentos ocurridos en Cañada de Gómez y ligados a su presunta participación en causas vinculadas a amenazas y abuso de armas.

La captura se concretó el sábado pasado en la autopista Rosario-Córdoba entre las localidades de Tortugas (Santa Fe) y General Roca (Córdoba), mientras se trasladaba a bordo de un remís con sentido a Córdoba en calidad de pasajero .

Durante el tiempo que estuvo prófugo intentó cambiar su identidad y no dormía dos noches en el mismo lugar . Luego de tareas de inteligencia, con intervención del fiscal Santiago Tosco, de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez, los agentes comenzaron a realizar un seguimiento al remís y observaron que Cheche se dirigía nuevamente hacia la provincia de Córdoba.

Tras las actuaciones encubiertas, lo detuvieron a bordo del auto. En el momento del operativo, Cheche descendió por el sector de la banquina y comenzó a correr en dirección al campo, aunque los agentes lograron alcanzarlo y detenerlo. La investigación incluyó tareas de inteligencia sobre el entorno familiar y social del delincuente, quien se mantenía oculto con una sagacidad llamativa y se movía entre Santa Fe y Córdoba . Al momento de su captura llevaba consigo una suma cercana a los cuatro millones de pesos.

El operativo de traslado para su futura imputación estuvo coordinado por la PDI, a través de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (Ucap), en conjunto con equipos tácticos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario.

La extradición provincial se concretó este viernes, cuando una comisión integrada por personal de la Ucap, del distrito Cañada de Gómez de la PDI y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional VI, trasladó al detenido desde la Alcaidía Departamental de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, hasta la ciudad de Cañada de Gómez, en donde se realizaron los trámites de rigor y su correcta identificación. Posteriormente, Cheche fue derivado al Complejo Penitenciario Rosario, donde está alojado.