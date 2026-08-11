"DNI para mascotas": perros y gatos deberán inscribirse en un registro municipal en Villa María

La nueva ordenanza crea un registro gratuito para identificar a perros y gatos y vincularlos con un responsable. También reconoce a los animales comunitarios

Los perros y gatos de Villa María, Córdoba , tendrán que quedar identificados en un registro municipal y vinculados a una persona responsable. La medida forma parte de una nueva ordenanza de tenencia responsable de animales aprobada por el Concejo Deliberante, que también incorpora la figura del “animal comunitario” , para reconocer a aquellos que son cuidados por vecinos de un barrio o una comunidad.

La iniciativa comenzó a ser conocida como el “DNI para mascotas” , aunque formalmente se trata de la creación de un Registro Municipal de Animales . El objetivo es que cada perro y gato pueda ser identificado y que exista una persona responsable asociada a su cuidado.

La inscripción será gratuita y alcanzará tanto a los animales que tienen un dueño o guardador como a aquellos que son considerados comunitarios. En este último caso, deberá existir una persona que asuma formalmente la responsabilidad sobre el animal.

La nueva normativa busca ordenar la tenencia responsable , mejorar la identificación de perros y gatos y fortalecer las políticas sanitarias y de cuidado animal. Sin embargo, todavía resta la reglamentación de la ordenanza, por lo que aún no están definidos todos los detalles sobre cómo será el trámite, qué documentación se solicitará, cuáles serán los plazos y dónde podrá realizarse.

Cómo funcionará el registro de mascotas

El nuevo Registro Municipal de Animales será el sistema mediante el cual cada perro y gato quedará identificado y vinculado con una persona responsable.

Según la información difundida por el municipio, el sistema será gratuito y permitirá identificar a los animales mediante una herramienta tecnológica, como un chip. La modalidad definitiva, sin embargo, dependerá de la reglamentación de la ordenanza.

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El trámite deberá ser realizado por la persona responsable del animal. Puede tratarse de su propietario, de quien lo tenga bajo guarda o, en el caso de los animales comunitarios, de quien asuma formalmente su cuidado.

El registro apunta además a facilitar la recuperación de animales que se hayan perdido, fortalecer las políticas de control sanitario y promover condiciones adecuadas de bienestar.

Aunque todavía no se publicó la reglamentación, la información vinculada a cada animal tendría como objetivo contemplar datos básicos como su especie, identificación, domicilio o lugar de permanencia, información sanitaria y los datos de contacto de la persona responsable.

Qué son los “animales comunitarios”

Una de las novedades de la ordenanza es que no se limita a los perros y gatos que tienen un propietario individual.

La norma incorpora la figura del animal comunitario, una categoría destinada a reconocer a aquellos animales que son cuidados por vecinos de un barrio o una comunidad, aunque no tengan un dueño particular.

Estos animales también deberán ser identificados y contar con una persona que asuma formalmente su cuidado. De esta manera, la ordenanza busca incorporar al sistema una realidad frecuente en distintos barrios: perros y gatos que permanecen en determinados espacios y son alimentados, cuidados y atendidos por varias personas.

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La identificación permitiría establecer quién es responsable ante situaciones vinculadas con la salud, el cuidado o eventuales conflictos.

Qué pasa si no se registra una mascota

La ordenanza también establece sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones vinculadas con la tenencia responsable.

Las multas contemplan distintos incumplimientos relacionados con el registro, la vacunación, la higiene, el cuidado y las condiciones de salubridad de los animales. Según medios locales, las sanciones parten de las 100 unidades y pueden alcanzar las 1.000 unidades, con valores aproximados de entre $84.400 y $844.000.

La falta de inscripción también puede dificultar la identificación de un responsable cuando un animal se pierde, es abandonado o protagoniza alguna situación que genere una denuncia vecinal o sanitaria.

El objetivo de la normativa es que cada perro y gato tenga una persona responsable identificada y que las condiciones de tenencia sean compatibles con el espacio disponible y el bienestar del animal.

Una ordenanza que va más allá de perros y gatos

La nueva regulación no se limita a establecer el registro de mascotas. La ordenanza también fija obligaciones para propietarios, guardadores y personas que desarrollen actividades comerciales vinculadas con animales.

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Además, incorpora disposiciones relacionadas con los caballos, entre ellas la prohibición de la tracción a sangre y regulaciones sobre las carreras.

De esta manera, la normativa busca establecer un marco más amplio para la relación entre las personas y los animales en la ciudad.

Por ahora, el próximo paso será la reglamentación municipal, que deberá definir cómo se implementará el registro en la práctica. Allí se conocerán los requisitos, los mecanismos de identificación, los plazos y los lugares habilitados para realizar el trámite.

Hasta entonces, el “DNI para mascotas” funciona como la denominación popular de una medida que apunta a modificar la forma en que Villa María registra y vincula a los animales de compañía con quienes tienen a su cargo su cuidado.