Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora en zona noroeste

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Victoria Villarruel: "Vivimos el espejismo de una política de derechos humanos"
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Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario
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Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas
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Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas
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Pullaro, a 50 años del golpe: "En Santa Fe, la memoria es una política de Estado"
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El mensaje del gobierno nacional a 50 años del inicio de la dictadura
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Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene
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La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna
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Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos
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Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez
POLICIALES
Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar
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Policías del Comando asistieron a una mujer en trabajo de parto
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Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba
Economía
Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización
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Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro
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Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
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¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
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Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe
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Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
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En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual