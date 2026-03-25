La Capital | Policiales | robo

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora en zona noroeste

Sucedió en José Ingenieros al 7500. Los ladrones también rompieron tres puertas y se llevaron 12 millones de pesos

25 de marzo 2026 · 08:09hs
La distribuidora de bebidas de la zona noroeste que fue robada durante el feriado retomó este miércoles sus actividades

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La distribuidora de bebidas de la zona noroeste que fue robada durante el feriado retomó este miércoles sus actividades
Los delincuentes se llevaron unos doce millones de pesos de la distribuidora ubicada en zona noroeste

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Los delincuentes se llevaron unos doce millones de pesos de la distribuidora ubicada en zona noroeste

Una distribuidora de bebidas ubicada en la zona noroeste de la ciudad fue blanco de un audaz robo tipo “escruche” (los ladrones actuaron cuando no había nadie en el lugar). Según la información preliminar, los autores del atraco habrían cortado el suministro de energía en el lugar para poder ingresar y violentaron tres puertas.

El saldo, según trascendió de la denuncia realizada en la Policía, fue la sustracción de unos 12 millones de pesos en efectivo. El robo fue descubierto ayer martes, feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, poco antes de las 8 de la mañana.

Según fuentes policiales, el local asaltado se encuentra ubicado en José Ingenieros y Venezuela. Su propietario se presentó en el lugar y al hallar las puertas violentadas se comunicó con la central de emergencias 911.

Cómo habría sido el robo en la distribuidora

Posteriormente, efectivos del Comando Radioeléctrico se presentaron en la empresa y constataron, junto al dueño, que las tres puertas de ingreso estaban violentadas, que estaba cortado el servicio de energía y que faltaban unos 12 millones de pesos. Según trascendió, el establecimiento no contaba con sistema de alarmas. El caso quedó en menos de la Policía de Investigaciones.

distribuidora de bebidas
Los delincuentes se llevaron unos doce millones de pesos de la distribuidora ubicada en zona noroeste

Los delincuentes se llevaron unos doce millones de pesos de la distribuidora ubicada en zona noroeste

>> Leer más: Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Un caso similar trascendió ayer en Capitán Bermúdez, pero sucedió el domingo. Con la misma modalidad de escruche, la empresa de montaje industrial "Rafa S. A." de Capitán Bermúdez sufrió el robo de unos 30 millones de pesos en efectivo, además de cheques en blanco y documentación interna.

Como característica, se destacó que los ladrones habrían interrumpido la energía durante todo el el fin de semana, por lo que las cámaras de seguridad y la alarma no funcionaron.

La empresa se encuentra en Pomilio al 103, a una cuadra de la ruta nacional 11. Los responsables de la firma dedicada a proyectos, fabricación y montaje de plantas industriales no hicieron declaraciones a la prensa. La firma, una pyme familiar, se ocupa de la fabricación y montajes industriales especializándose en energía, petróleo y gas.

El robo se conoció este lunes y es jurisdicción de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Los ingresos al establecimiento habían sido forzados.

Noticias relacionadas
caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudacion

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

Se llevaron las telas. Los marcos quedaron intactos.

La historia del robo millonario al Museo Castagnino y su conexión con la última dictadura militar

Fiscalía investiga un caso de robo y estafa en el manejo de casi 200 vaquillonas y novillos en Santa Teresa 

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Fiscalía investiga un caso de robo y estafa en el manejo de casi 200 vaquillonas y novillos en Santa Teresa 

Santa Teresa: pidió ayuda en Instagram para recuperar 190 cabezas de ganado

Ver comentarios

Las más leídas

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

La Fifa otra vez inhibió a Newells por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

La Fifa otra vez inhibió a Newell's por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

Lo último

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

A 20 años del estreno de Hannah Montana, Miley Cyrus regresa con un especial en Disney+

A 20 años del estreno de "Hannah Montana", Miley Cyrus regresa con un especial en Disney+

La Joya Agro en problemas: antiguo socio evalúa una demanda contra el agroinfluencer

La Joya Agro en problemas: antiguo socio evalúa una demanda contra el agroinfluencer

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Una nueva tienda de uno de los grandes clubes de la ciudad tendrá vidriera a la peatonal. Además, otro local muy estratégico ya tiene nuevo destino

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno
Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte
LA CIUDAD

Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte

La Joya Agro en problemas: antiguo socio evalúa una demanda contra el agroinfluencer
La Región

La Joya Agro en problemas: antiguo socio evalúa una demanda contra el agroinfluencer

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario
La Ciudad

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario

El Instituto de Transporte de la UNR instó a no castigar al Metrobus y pidió extenderlo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 
POLICIALES

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

La Fifa otra vez inhibió a Newells por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

La Fifa otra vez inhibió a Newell's por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina

Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina

Ovación
Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos debe jugar en poco más de un mes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos debe jugar en poco más de un mes

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos debe jugar en poco más de un mes

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos debe jugar en poco más de un mes

Un rosarino completó los Six Majors de maratón, las pruebas más exigentes del calendario mundial

Un rosarino completó los Six Majors de maratón, las pruebas más exigentes del calendario mundial

Newells: quién viene abajo ante el panorama de lesiones en el lateral derecho

Newell's: quién viene abajo ante el panorama de lesiones en el lateral derecho

Policiales
Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 
POLICIALES

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 

Denunció que quisieron robarle el auto y terminó detenido con dos armas de fuego

Denunció que quisieron robarle el auto y terminó detenido con dos armas de fuego

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

La Ciudad
Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte
LA CIUDAD

Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario

El Instituto de Transporte de la UNR instó a no castigar al Metrobus y pidió extenderlo

El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados

Victoria Villarruel: Vivimos el espejismo de una política de derechos humanos
Política

Victoria Villarruel: "Vivimos el espejismo de una política de derechos humanos"

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario
La Ciudad

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas
LA CIUDAD

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Pullaro, a 50 años del golpe: En Santa Fe, la memoria es una política de Estado
Política

Pullaro, a 50 años del golpe: "En Santa Fe, la memoria es una política de Estado"

El mensaje del gobierno nacional a 50 años del inicio de la dictadura
Política

El mensaje del gobierno nacional a 50 años del inicio de la dictadura

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene
Policiales

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna
Información General

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos
LA CIUDAD

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez
Policiales

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar
POLICIALES

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

Policías del Comando asistieron a una mujer en trabajo de parto
LA REGION

Policías del Comando asistieron a una mujer en trabajo de parto

Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba
Información General

Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización

Por Cristian A. Modolo / Economista, docente de la UBA y UNR, exsecretario de Ingresos Públicos de la Nación
Economía

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro
La Región

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
La Región

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
La Región

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
POLICIALES

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual