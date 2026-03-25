Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora en zona noroeste

Sucedió en José Ingenieros al 7500. Los ladrones también rompieron tres puertas y se llevaron 12 millones de pesos

Los delincuentes se llevaron unos doce millones de pesos de la distribuidora ubicada en zona noroeste

La distribuidora de bebidas de la zona noroeste que fue robada durante el feriado retomó este miércoles sus actividades

Una distribuidora de bebidas ubicada en la zona noroeste de la ciudad fue blanco de un audaz robo tipo “escruche” (los ladrones actuaron cuando no había nadie en el lugar). Según la información preliminar, los autores del atraco habrían cortado el suministro de energía en el lugar para poder ingresar y violentaron tres puertas.

El saldo, según trascendió de la denuncia realizada en la Policía, fue la sustracción de unos 12 millones de pesos en efectivo. El robo fue descubierto ayer martes, feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, poco antes de las 8 de la mañana.

Según fuentes policiales, el local asaltado se encuentra ubicado en José Ingenieros y Venezuela. Su propietario se presentó en el lugar y al hallar las puertas violentadas se comunicó con la central de emergencias 911.

Posteriormente, efectivos del Comando Radioeléctrico se presentaron en la empresa y constataron, junto al dueño, que las tres puertas de ingreso estaban violentadas, que estaba cortado el servicio de energía y que faltaban unos 12 millones de pesos. Según trascendió, el establecimiento no contaba con sistema de alarmas. El caso quedó en menos de la Policía de Investigaciones.

distribuidora de bebidas Los delincuentes se llevaron unos doce millones de pesos de la distribuidora ubicada en zona noroeste Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

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Un caso similar trascendió ayer en Capitán Bermúdez, pero sucedió el domingo. Con la misma modalidad de escruche, la empresa de montaje industrial "Rafa S. A." de Capitán Bermúdez sufrió el robo de unos 30 millones de pesos en efectivo, además de cheques en blanco y documentación interna.

Como característica, se destacó que los ladrones habrían interrumpido la energía durante todo el el fin de semana, por lo que las cámaras de seguridad y la alarma no funcionaron.

La empresa se encuentra en Pomilio al 103, a una cuadra de la ruta nacional 11. Los responsables de la firma dedicada a proyectos, fabricación y montaje de plantas industriales no hicieron declaraciones a la prensa. La firma, una pyme familiar, se ocupa de la fabricación y montajes industriales especializándose en energía, petróleo y gas.

El robo se conoció este lunes y es jurisdicción de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Los ingresos al establecimiento habían sido forzados.