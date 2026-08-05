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Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio y escaparon por los techos

Al menos tres delincuentes armados redujeron a una pareja de alrededor de 70 años en una vivienda de Gálvez al 5200. Huyeron por los techos y abandonaron un auto a pocas cuadras.

5 de agosto 2026 · 15:11hs
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El Chevrolet Aveo abandonado en Felipe Moré y Virasoro.

El Chevrolet Aveo abandonado en Felipe Moré y Virasoro.

Un matrimonio de alrededor de 70 años fue víctima de un violento robo en su casa de la zona oeste de Rosario, donde al menos tres delincuentes armados se apoderaron de 13 millones de pesos. Los asaltantes escaparon por los techos y luego abordaron un vehículo que horas más tarde fue encontrado abandonado a pocas cuadras del lugar.

El episodio ocurrió pasadas las 8 de este martes en una vivienda de Gálvez al 5200. Según la información oficial, tres hombres ingresaron al domicilio, amenazaron a los moradores a punta de pistola y exigieron la entrega del dinero.

Tras hacerse con un botín de 13 millones de pesos, los ladrones salieron de la propiedad por los techos y huyeron en un automóvil de color oscuro. Las víctimas lograron comunicarse con la Central de Emergencias 911 y dieron aviso de lo sucedido.

Personal del Comando Radioeléctrico acudió a la vivienda y entrevistó al matrimonio, que aportó detalles sobre la irrupción de los asaltantes y la modalidad utilizada para escapar. A partir de esos datos, distintas unidades policiales desplegaron un operativo en la zona.

Encontraron el auto utilizado en la fuga

Horas después del asalto, los investigadores secuestraron un Chevrolet Aveo que habría sido empleado por los delincuentes. El vehículo estaba abandonado en Felipe Moré al 2700, en inmediaciones de Virasoro y a unos 200 metros de la casa donde se produjo el robo.

De acuerdo con testimonios recogidos por la policía, los ocupantes dejaron el automóvil en ese sector y escaparon corriendo por distintos pasillos hasta ingresar a una casilla de un asentamiento cercano.

Hasta el momento no se registraron detenciones. Los investigadores trabajan sobre información recolectada en la zona y analizan las imágenes captadas por cámaras públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

La investigación busca establecer la identidad de los tres asaltantes, determinar cómo obtuvieron información sobre el dinero que había en la vivienda y confirmar la vinculación directa del Chevrolet Aveo secuestrado con el golpe.

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