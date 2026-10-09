Robo en agencia de motos: entraron por la casilla de gas, se llevaron dólares y un arma

El delito sucedió durante la madrugada de este viernes en un comercio ubicado en Avellaneda al 1800, en Villa Gobernador Gálvez

El robo a la agencia de motos en Villa Gobernador Gálvez dejó como botín para los ladrones 30 mil dólares y un arma

Los titulares de una agencia de motos de Villa Gobernador Gálvez denunciaron haber sufrido un robo en la madrugada de este viernes . Los delincuentes ingresaron durante la noche por un agujero que abrieron a través de casilla de gas.

De acuerdo con los datos que trascendieron, los ladrones se llevaron unos 30 mil dólares y un arma de fuego.

El comercio asaltado se encuentra ubicado en Avellaneda al 1800 de la vecina ciudad. Según la información preliminar, se trató de un robo cometido con la modalidad de escruche , es decir con los delincuentes ingresando al inmueble cuando sus moradores o propietarios no se encuentran en el lugar.

En este caso, el delito fue descubierto este viernes cuando uno de los dueños se presentó en el lugar, alrededor de las 8.

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La víctima declaró que ayer jueves se había retirado de la concesionaria alrededor de las 19 y que al llegar esta mañana advirtió que alguien había ingresado al local por la casilla de gas, la cual había sido dañada.

Según trascendió de fuentes policiales, los ladrones se llevaron 30 mil dólares y una pistola Glock calibre 40, que es propiedad de uno de los dueños. El caso fue denunciado en la Seccional 26ª, pero también se le dio intervención a la Policía de Investigaciones.