Impulsado por referentes políticos y sindicales del peronismo local, se oficializó el lanzamiento de la mesa "Axel 2027" en la ciudad

Referentes políticos y sindicales del peronismo local oficializaron el lanzamiento de la mesa "Axel 2027" en Rosario. El encuentro se realizó en la sede de la Unión Ferroviaria de Salta 3529, un espacio simbólico donde en diciembre de 1943 Juan Domingo Perón fue nombrado "el primer trabajador".

La convocatoria buscó integrar a los distintos sectores del peronismo de la región que trabajan por la candidatura presidencial de Axel Kicillof, articulando la representación gremial y política.

En representación del movimiento obrero participaron el anfitrión Rubén Ojeda, de la Unión Ferroviaria, y Juan Chulich, de Camioneros.

El espacio reunió a referentes políticos y sociales con trayectoria institucional y territorial como la concejala Norma López, de Comunidad, el referente del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli y Julia Irigoitia junto a María José Ramos, por el espacio Rosario con Vos.

>>Leer más: Milei vs. Kicillof: una encuesta revela quién se impondría en un balotaje presidencial en 2027

El armado sumó también representación regional con la presencia de la concejala de Pueblo Esther, Carina Cappelletti, y de los referentes del sur provincial, Iván Camats, Horacio Córdoba Ríos y Pablo Scolari.

Asimismo, formaron parte de la mesa Hugo Ríos de Descamisados, Oscar Urruti de Iniciativa Popular, Isabel Berisso de la organización nacional Peronismo 26 de Julio, junto a Matilde Bruera, José Tessa y Juan Carlos Rodríguez.

Desde la nueva mesa señalaron que el objetivo inmediato es coordinar a las organizaciones políticas y sindicales del sur santafesino en la previa de la visita que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizará a la provincia el próximo 2 de diciembre, con vistas a confirmar otra visita a Rosario y consolidar una alternativa federal de cara a 2027.