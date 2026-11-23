Una vez que concluyó el partido, hubo reproches de Newell's por la actitud sobradora del arquero rival y hacia Nicolás Ramírez por sus fallos

Entre la impotencia y la bronca. Newell’s culminó así el partido que le puso punto final a su participación en el torneo Clausura. Quedó inmerso en la desazón por la eliminación en los cuartos de final —pese a todo lo que entregó para cambiar su destino— y envuelto en el enojo contra el arquero de Gimnasia Harlen Castillo, por su actitud sobradora en la última jugada, y contra el árbitro Nicolás Ramírez , responsable de fallos controvertidos.

Entre ellos se destacó la decisión de no expulsar a Germán Conti en la falta que le cometió a Santiago Solari y que derivó en el segundo penal de Newell’s: el juez, de manera inexplicable, se guardó la segunda tarjeta amarilla.

El descontrol de algunos futbolistas de la Lepra apenas Ramírez pitó el final fue el desencadenante de tanto malestar. El primer apuntado fue el colombiano Castillo, por una “canchereada”. El Colo Ramírez, que estaba cerca, se le fue encima y le dijo de todo. Raudamente, jugadores rojinegros y del Lobo se arremolinaron y hubo reproches y empujones.

Uno de los más enojados fue el arquero suplente rojinegro Gabriel Arias contra su colega Castillo. Lucas Carrizo no se quedó atrás y, por la reacción de ambos futbolistas de la visita, el árbitro les mostró la roja.

Entonces, las manifestaciones de fastidio se trasladaron hacia Nicolás Ramírez. Los reproches se hicieron oír. Es que el árbitro tuvo fallos equivocados, especialmente en la jugada en la que no echó a Conti tras cometerle penal a Solari: ya tenía amarilla y el juez no le mostró la segunda, como correspondía.

Estos incidentes fueron parte de un encuentro que por momentos fue accidentado y que Newell’s sufrió, como la roja a Jerónimo Russo en el tiempo suplementario, cuando el resultado estaba 2 a 2. Ese fue sin dudas el clic del partido (ver página 24), por el gol al toque de Franco Escobar en contra, tras el tiro libre de Nacho Fernández. El defensor recién había entrado.

El tercer gol del Lobo definió todo, más aún tras la inmediata roja a Martín Ortega por una reacción fuera de lugar: pateó la pelota cuando el juego estaba detenido y golpeó en la cabeza a Ignacio Fernández, quien se encontraba en el piso.

>>Leer más: Newell's luchó con lo que tenía y hasta donde pudo, pero quedó afuera del Clausura

De la segunda roja al cuarto

Y a poco de iniciarse el complemento, ya Newell’s jugando con nueve jugadores, la corrida del ingresado Matías Melluso ya definiría todo sin margen para otra reacción leprosa.

Todos estos episodios formaron parte de una serie eliminatoria en la que, por la adrenalina con la que se vivió, hubo actitudes fuera de control, como la del final del partido. La descarga emocional de los futbolistas de Newell’s quedó solo en eso.

Inclusive, Frank Kudelka trató de calmar las cosas y hasta habló con el árbitro con trabquilidad, más allá de que después no dejó dudas de que estuvo en contra de fallos determinantes. Pero dijo que lo hablaría personalmente con el juez. Ya a esa altura la eliminación no tenía vuelta atrás.