El operativo desplegado durante el partido de ayer también permitió identificar dos pedidos de paradero vigentes y aplicar restricciones de ingreso a otros dos hombres.

Pedido de captura vigente. Otro de los detectados ayer en el Gigante de Arroyito

Anoche en el Gigante. Una de las personas que figuraban con pedido de captura

En el marco del encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, la Policía de Santa Fe realizó este domingo controles de identificación en los accesos al estadio Gigante de Arroyito . Dos hombres de 30 y 38 años fueron detectados con pedidos de captura vigentes,

Los procedimientos fueron diagramados por la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, con intervención de la División Judicial de la Unidad Regional II.

Las tareas se desarrollaron en distintos sectores de ingreso al Gigante de Arroyito, mediante la verificación de identidad de los asistentes a través del sistema Tribuna Segura. Las alertas detectadas fueron cotejadas con personal del Ministerio para confirmar la vigencia de las medidas y proceder según cada situación.

Durante los controles, los efectivos identificaron a Sergio Alejandro A. (30) y Damin Abel O. (38), sobre quienes pesaban pedidos de captura vigentes. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 10ª para continuar con las actuaciones correspondientes.

Pedido de captura vigente. Otro de los detectados ayer en el Gigante de Arroyito Foto: Policía de Santa Fe.

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Asimismo, se identificó a dos personas, de 31 y 27 años, con pedidos de paradero vigentes. En el caso del hombre de 31 años, el requerimiento provenía de la provincia de Mendoza. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 9ª para continuar con las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, dos hombres, de 44 y 33 años, fueron notificados de las medidas de derecho de admisión vigentes y retirados del estadio por personal policial.