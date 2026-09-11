Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez El siniestro sucedió el jueves a la noche en Libertad y 12 de Octubre. La policía detuvo poco después a dos sospechosos por el robo 11 de septiembre 2026 · 07:42hs

Foto: Policía de Santa Fe. Robo y choque en Villa Gobernador Gálvez. El auto que fue impactado por la moto que fue robada un rato antes Foto: Policía de Santa Fe. La moto robada que fue abandonada tras el choque en Libertad y 12 de Octubre

Un delincuente que había robado una moto protagonizó poco después un choque con un auto en Villa Gobernador Gálvez y luego huyó del lugar junto a un cómplice que lo acompañaba en otro vehículo. La policía detuvo poco después a dos hombre como presuntos autores del robo.

El siniestro vial sucedió alrededor de las 20.15 del jueves en Libertad y 12 de Octubre de esa ciudad. Según fuentes policiales en ese lugar se produjo la colisión entre una moto Honda Tornado y auto Chevrolet Corsa.

De acuerdo con el testimonio del conductor del auto, tras la colisión la persona que manejaba la moto se retiró del lugar en otra moto conducida por otra persona.

Cómo fue el robo de la moto Posteriormente, la policía obtuvo el testimonio del dueño de la Honda Tornado. El hombre declaró que momentos antes dos delincuentes que portaban armas de fuego le sustrajeron el vehículo.

La moto robada que fue abandonada tras el choque en Libertad y 12 de Octubre Foto: Policía de Santa Fe. En base a ese testimonio, la policía montó un operativo de búsqueda de los sospechosos y reportó que en Forniere y Andreu fueron demorados dos sospechosos de ser los ladrones de la moto. >> Leer más: Villa Gobernador Gálvez: se robaron una moto a punta de revólver, pero fueron detenidos