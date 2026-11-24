Tras el 6º puesto en Las Vegas, el argentino y Alpine buscarán repetir el resultado para cortar la distancia con Racing Bulls en el cierre de la temporada

Franco Colapinto brilló en Las Vegas y se prepara de cara al GP de Qatar de la Fórmula 1.

Franco Colapinto se recuperó de la mala racha el pasado fin de semana y tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas, con un 6º puesto que le valió 8 puntos en el campeonato. La Fórmula 1 no se tomará descanso y partirá rumbo a Medio Oriente para el Gran Premio de Qatar .

A pesar de los conflictos que atravesó la región en el último año, la máxima categoría del automovilismo completará la temporada con Qatar y, a la semana siguiente, el cierre definitivo en Abu Dhabi.

Tras haber sumado 18 unidades en Estados Unidos, con los 10 puntos de Pierre Gasly sumados a los 8 de Colapinto, Alpine deberá repetir los resultados para intentar alcanzar a Racing Bulls en el Campeonato de Constructores . La segunda escudería de Red Bull permanece en el 5º escalón de la tabla a 27 puntos de distancia con el equipo francés.

Por eso, el piloto argentino buscará mantener el rendimiento demostrado en la ciudad de los casinos, además de que podría pelear por el 11º lugar en el Campeonato de Pilotos , debido a que se ubica a 3 unidades de Arvid Lindblad .

En Qatar y Abu Dhabi, Colapinto tendrá los dos últimos desafíos de lo que es su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1, por la cual Alpine lo confirmó para mantenerse junto a Gasly en 2027. El argentino se afianzó durante 2026 y empezó a consolidar su nombre en el futuro de la categoría.

Cuándo se disputa el GP de Qatar

El Gran Premio de Qatar se disputará desde el viernes 27 al domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado cerca a unos 30 kilómetros al norte de Doha, Qatar.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Qatar.

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Toda la actividad del fin de semana en Lusail será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Qatar

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30

Práctica Libre 2: 14

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30

Clasificación: 15

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13

* Horario en Argentina

Cómo es el circuito de Lusail

El Circuito Internacional de Lusail está ubicado en las afueras de Doha, la capital de Qatar, y fue inaugurado en 2004 para recibir al Moto GP. Varios años más tarde, en 2021, llegó a la Fórmula 1 y se consolidó en el calendario de la categoría.

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Esta pista cuenta con una longitud de 5,4 kilómetros y un total de 16 curvas, por lo que se correrán 57 vueltas en la carrera principal del domingo. El récord histórico de vuelta en Lusail lo registró Lando Norris con McLaren en 2024, con un tiempo de 1:22.384.