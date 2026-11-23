El DT de Newell's se refirió a la temporada que hizo el equipo desde su llegada, a la actuación del árbitro Ramírez y a su continuidad en su cargo

Frank Kudelka. El técnico rojinegro no se guardo nada tras la derrota y eliminación en el Bosque platense, en un partido caliente del principio al final.

“Creo que jugamos un muy buen partido ante un rival difícil y después de las expulsiones se desvirtuó. Estuvimos siempre más cerca. Lo de nuestros jugadores fue dignísimo. A decir verdad tuvimos algo que nos acompañó bastante que fue la indefinición. Nueve contra once se hace muy difícil, no tiene tácticamente análisis”, comenzó diciendo Frank Kudelka en el Bosque platense.

El técnico de Newell's se refirió entonces a la actuación de su equipo, a las polémicas del árbitro Nicolás Ramírez y a su continuidad en el club del Parque Independencia.

Cuando se le preguntó sobre la actuación del árbitro del partido, Kudelka no se guardó nada. El DT de Newell’s se mostró molesto tras las polémicas que hubo en la eliminación ante Gimnasia.

“Tengo una opinión concreta de la actuación de Ramírez, repasé el video y se lo voy a decir a él personalmente, voy a ir al vestuario. Vi tres o cuatro veces cada jugada”, confió el DT rojinegro, muy caliente, sobre los fallos que tuvo el árbitro en la eliminación rojinegra de los playoffs.

Sobre la actuación del equipo fue directo al grano: “No me va a tapar esto lo que hicieron estos chicos. Gimnasia no hizo lo que sí hizo en otros partidos. El dolor que tenemos hoy no debe quitar de donde venimos. Pusimos a toda la institución en una zona donde no había estado. Este es el camino. Estos ocho meses tienen que ser un peldaño para seguir subiendo”, aseveró Kudelka.

Frank y su contrato

Sobre su continuidad, el entrenador de la Lepra se refirió al contrato que tiene con la entidad del Parque Independencia. El DT agarró un equipo muy golpeado y con el correr de los partidos lo llevó a ser protagonista y lo metió entre los mejores para disputar los cruces de mata-mata por primera vez .“Ninguna charla debía acontecer cuando estábamos en competencia. No voy a anteponer una situación mía. Seguramente a partir de ahora podría ser. Tengo contrato vigente, pero la institución está por encima de mi situación. Siempre hablé de metas superadoras y no de descenso. Hay escollos, como aparecieron hoy, que no te permiten seguir mejorando”, dijo.

Elogios al equipo

Por último Kudelka elogió al equipo en un partido caliente desde el principio hasta el final del alargue: “El equipo compitió con cualquiera y hoy lo demostró, hubo factores que torcieron el desarrollo del partido. No hay que caerse y hay que seguir mirando adelante. Contra el que sea, este es el camino. La gente siempre alienta desde el primer día”, cerró tras la eliminación del rojinegro en La Plata.