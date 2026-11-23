El capo de Alpine replicó la nota titulada "Colapinto y Gasly brillantes, en una carrera tremenda en Las Vegas, de las top del siglo"

Que Flavio Briatore dijo esto, que Flavio Briatore dijo lo otro. Cuando habla, al director general de Alpine siempre hay que leerlo entre líneas e interpretarlo. Ahora lo mismo, cuando sorprendió este lunes replicando en sus historias la nota de La Capital sobre la enorme competición del domingo: " Colapinto y Gasly brillantes, en una carrera tremenda en Las Vegas, de las top del siglo".

Después de la primera carrera de la Fórmula 1 en el callejero de Madrid, donde Gasly pareció no dejarlo pasar a Colapinto cuando aún debía parar en boxes en esas últimas vueltas, llegó una catarata de agresiones en redes sociales para el piloto francés y la decisión del equipo de ponerle un freno.

Así, Colapinto mismo hizo un video pidiendo que aflojen , que no lo ayudaban en su carrera, y Briatore, seguramente ganado por el enojo, hasta amenazó con no dejar que el piloto diera entrevistas a los medios argentinos. Fue el punto más álgido, pero desde ese momento muchas cosas empezaron a cambiar.

La sabia decisión de Alpine

Para empezar, Alpine tomó una sabia decisión. Creó un grupo de WhatsApp con periodistas que siguen habitualmente la Fórmula 1 y que alguna vez viajaron a cubrir grandes premios, como el caso de La Capital. En ese ámbito, ni bien termina cada actividad en pista, desde la escudería informan sobre qué hizo el equipo y por qué.

Con eso tratan de evitar interpretaciones antojadizas y que, en todo caso, las opiniones contemplen lo que dice Alpine. Eso, más la movida solidaria que Franco tuvo con su compañero respecto de los haters en redes, además de la acción del mismo equipo para proteger al argentino cuando llegó el golpe de Bakú que se llevó puesto a Gasly, llevó a que todo empezara a fluir de otro modo.

Mucho más porque la confirmación de Colapinto en el equipo para 2027 llegó con bastante más antelación que en 2025, evitando un runrún innecesario que, generalmente, tiene su raíz en Europa.

Las entrevistas con Franco Colapinto fluyeron

Así, Briatore aflojó también, las entrevistas con Colapinto fluyeron libremente y ahora el mismo empresario italiano mostró que está muy atento a lo que dice la prensa argentina sobre su piloto, acerca de Alpine y también respecto de Gasly.

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Porque la carrera de Las Vegas fue superlativa para el equipo, brillante para Colapinto y se podría decir que excelente para el francés, de las mejores suyas en la Fórmula 1. No por nada se lo vio con chances de podio y hasta de pelear por la victoria.

Sorprendió, por supuesto, y fue un motivo de satisfacción para el medio de prensa más antiguo del país, ahora transformado en Multimedios, que Briatore eligiera La Capital y la nota de esa madrugada de domingo sobre la carrera para ponerla en sus historias.

En ese comentario también se habló de la entrevista que Briatore dio a La Gazzetta Dello Sport, el medio más importante de su país, y de la cual, en un recorte de sus palabras, muchos medios argentinos también dieron por hecho que de nuevo se las agarraba con Colapinto.

Una opinión sobre la entrevista de Flavio Briatore

La Capital ya había hecho una nota al respecto, titulada: "Flavio Briatore metió ruido sobre el futuro de Franco Colapinto, ¿pero hay que preocuparse?", en la que precisamente se analizó qué quiso decir. En ella se trató de contextualizar los dichos sobre el argentino en una respuesta más abarcativa que había empezado con Gasly, con los dos en la misma bolsa. No por nada, la nota posterior de la carrera refiere el episodio y cierra:

"Esta carrera de Las Vegas será recordada sin dudas como la mejor de la nueva era y una de las mejores del siglo. Y en ella fue gran protagonista Franco Colapinto, quien repitió su mejor posición de Canadá, ni hablar Pierre Gasly y el equipo Alpine. Eso solo vale para dar por tierra con la decepción que expresó Briatore y la presión que les metió a sus pilotos. Por supuesto, dirá que sirvió para esta enorme reacción. Bienvenidas sean sus críticas de ahora en más".

Lo cierto es que Briatore, luego del Gran Premio, calificó de excelentes las actuaciones de Gasly y Colapinto, como señaló La Capital. Y, un día después, se ve que sigue pensando lo mismo al replicar la nota con este titular. Sí quedó claro que en Alpine, sobre todo Flavio Briatore, tienen muy en cuenta lo que dicen en la Argentina.