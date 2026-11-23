El equipo de Frank Kudelka estuvo cerca en La Plata pero lo condicionaron las expulsiones en el suplementario. Clima caliente al final.

A los 3 minutos, la primera fue de Newell's. Gran cabezazo de Cóccaro tras el centro de Russo, sacaría Castillo al córner.

Solari elude a Castillo y asistiría a Guch, al que le birlaron el gol. Buen primer tiempo de Newell's pese a todo.

El festejo de Newell's en el empate ante Gimnasia, con el penal de Mazzantti.

El comienzo del fin, con las rojas a los jugadores de Newell's.

Newell's no pudo llegar a los cuartos de final del Clausura, pese a que hizo un partido intenso en La Plata y estuvo cerca. Igualó en los 90' 2 a 2 y luego llegaron las rojas y los goles de Gimnasia en el suplementario para un 4 a 2 que además finalizó en masiva protesta de los rojinegros y más rojas.

Finalizó el partido con escándalo. Los jugadores leprosos fueron contra el arquero Castillo y el árbitro Ramírez, y hubo más expulsados.

112' GOL DE GIMNASIA. Contra y gol de Mellusso

¡MELLUSO PUSO EL 4-2 DE GIMNASIA Y EXPLOTÓ EN LLANTO! El jugador del Lobo convirtió para aumentar la ventaja ante Newell´s y no pudo contener la emoción durante el festejo. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/i2wZ0eiIga

13' Ortega, que tenía amarilla, le tiró un pelotazo en el piso a Nacho Fernández y le sacaron la roja.

8' GOL DE GIMNASIA. Del tiro libre llegó el gran tiro libre de Nacho Fernández, desvío de Escobar en la primer que tocó y gol.

' Russo, que tenía amarilla, fue fuerte sobre Merlo, le comete falta, vio la segunda y la roja. Entró Franco Escobar por Mazzantti.

3' del alargue, salió lesionado Cóccaro y entró el Colo Ramírez.

GRAN EJECUCIÓN DE MAZZANTTI PARA EL 2-2 DE NEWELL´S



De penal, el delantero de la Lepra empató el encuentro ante Gimnasia y consiguió su doblete personal.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/tUWqtYBHgV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

79' GOL DE NEWELL'S. Nuevo penal por falta a Solari sin pelota de Conti (tenía amarilla y no le sacaron la segunda) y golazo de Mazzantti para el 2 a 2.

¡PENAL PARA NEWELL'S POR FALTA SOBRE SOLARI!



Conti derribó al delantero de la Lepra dentro del área y los jugadores reclamaron la segunda amarilla.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/TznTVNBTSy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

72' GOL DE GIMNASIA. Otra pelota perdida en ataque , esta vez de Guch, con Miramón, que esta vez hizo la contra solo, se sacó de encima a Carrizo y la calvó en el ángulo opuesto a Reinatti.

¡GOLAZO DE MIRAMÓN PARA EL 2-1 DE GIMNASIA ANTE NEWELL´S!



El mediocampista del Lobo hizo una gran jugada individual y sacó un muy buen remate al primer palo de Reinatti.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4gEmBFLSQl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

65' Lo tuvo Auzmendi de cabeza tras centro de Nacho Fernández. Tremenda atajada de Reinatti.

¡ATAJADÓN DE REINATTI PARA SALVAR A NEWELL'S!



Gimnasia la movió bien en el tiro libre y Solari cabeceó hacia su propio arco, pero el arquero de la Lepra reaccionó a tiempo y mandó la pelota al córner.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/9mr7wr0KtE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

54' GOL DE NEWELL'S: Mazzantti convirtió con clase el penal, luego de que el VAR determinara que hubo falta de Castillo a Solari y que el jugador de Newell's estaba habilitado. Gran habilitación previa de Guch.

¡DE PENAL, MAZZANTI PUSO EL 1-1 PARA NEWELL´S!



El delantero de la Lepra cruzó el remate y empató el encuentro ante Gimnasia.



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43' Zurdazo de Guch que sacó Castillo con rebote.

37' Habilitación de Nacho Fernández para Janson, centro peligroso que cortó Reinatti.

EL CABEZAZO DE CÓCCARO SE FUE CERCA



El delantero de Newell´s conectó la pelota tras el córner y la pelota salió desviada.



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35' Córner desde la izquierda y cabezazo de Cóccaro arriba del travesaño.

¡TREMENDO TACO DE JANSON Y GOLAZO DE NACHO PARA GIMNASIA!



El delantero del Lobo metió una gran asistencia de taco para Nacho Fernández, que definió de manera impecable y puso el 1-0 ante Newell's.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zOaVDAvohE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

29' Cabezazo de Mazzantti en la puerta del área. Casi fue gol.

DE CABEZA, MAZZANTI ESTUVO CERCA DEL 1-1



El delantero de Newell´s cabeceó y la pelota se fue por arriba del arco de Gimnasia.



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17' GOL DE GIMNASIA. Newell's la perdió en ataque con Regiardo y llegó la contra. Miramón abrió hacia la derecha y Auzmendi mandó un centro pasado desde la derecha. Como se iba largo, Auzmendi metió el taco para alcanzarla y le salió bárbaro porque le dejó la pelota servida a Nacho Fernández que venía entrando a la carrera, alojándola a la derecha de Reinatti.

10' Tuvo de nuevo el primero Newell's, en una floja respuesta defensiva. Solari se abrió para superar a Castillo y el pase atrás no pudo ser conectado por Guch, sacándosela al córner.

3' Buena proyección y mejor centro de Russo, conectado muy bien por Cóccaro. La sacó al córner del ángulo el arquero Castillo.

CASTILLO LE NEGÓ EL PRIMERO A CÓCCARO



El delantero de Newell´s metió un gran cabezazo y el arquero de Gimnasia la envió al córner.



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Antes del minuto, tremendo choque de cabezas entre Miramón y el que retornó, Rodrigo Herrera. Fueron atendidos y volvieron.

¡Nuestro once vs Newell’s!



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El partido se inicia a las 17, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. De los 26 que llevó Kudelka, quedaron afuera Martín Luciano, Oscar Salomón y David Sotelo.

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Las estadísticas de Gimnasia y Newell's