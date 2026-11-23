Newell's no pudo llegar a los cuartos de final del Clausura, pese a que hizo un partido intenso en La Plata y estuvo cerca. Igualó en los 90' 2 a 2 y luego llegaron las rojas y los goles de Gimnasia en el suplementario para un 4 a 2 que además finalizó en masiva protesta de los rojinegros y más rojas.
Lo que pasó en el bosque de La Plata
Finalizó el partido con escándalo. Los jugadores leprosos fueron contra el arquero Castillo y el árbitro Ramírez, y hubo más expulsados.
112' GOL DE GIMNASIA. Contra y gol de Mellusso
13' Ortega, que tenía amarilla, le tiró un pelotazo en el piso a Nacho Fernández y le sacaron la roja.
8' GOL DE GIMNASIA. Del tiro libre llegó el gran tiro libre de Nacho Fernández, desvío de Escobar en la primer que tocó y gol.
' Russo, que tenía amarilla, fue fuerte sobre Merlo, le comete falta, vio la segunda y la roja. Entró Franco Escobar por Mazzantti.
3' del alargue, salió lesionado Cóccaro y entró el Colo Ramírez.
79' GOL DE NEWELL'S. Nuevo penal por falta a Solari sin pelota de Conti (tenía amarilla y no le sacaron la segunda) y golazo de Mazzantti para el 2 a 2.
72' GOL DE GIMNASIA. Otra pelota perdida en ataque , esta vez de Guch, con Miramón, que esta vez hizo la contra solo, se sacó de encima a Carrizo y la calvó en el ángulo opuesto a Reinatti.
65' Lo tuvo Auzmendi de cabeza tras centro de Nacho Fernández. Tremenda atajada de Reinatti.
54' GOL DE NEWELL'S: Mazzantti convirtió con clase el penal, luego de que el VAR determinara que hubo falta de Castillo a Solari y que el jugador de Newell's estaba habilitado. Gran habilitación previa de Guch.
43' Zurdazo de Guch que sacó Castillo con rebote.
37' Habilitación de Nacho Fernández para Janson, centro peligroso que cortó Reinatti.
35' Córner desde la izquierda y cabezazo de Cóccaro arriba del travesaño.
29' Cabezazo de Mazzantti en la puerta del área. Casi fue gol.
17' GOL DE GIMNASIA. Newell's la perdió en ataque con Regiardo y llegó la contra. Miramón abrió hacia la derecha y Auzmendi mandó un centro pasado desde la derecha. Como se iba largo, Auzmendi metió el taco para alcanzarla y le salió bárbaro porque le dejó la pelota servida a Nacho Fernández que venía entrando a la carrera, alojándola a la derecha de Reinatti.
10' Tuvo de nuevo el primero Newell's, en una floja respuesta defensiva. Solari se abrió para superar a Castillo y el pase atrás no pudo ser conectado por Guch, sacándosela al córner.
3' Buena proyección y mejor centro de Russo, conectado muy bien por Cóccaro. La sacó al córner del ángulo el arquero Castillo.
Antes del minuto, tremendo choque de cabezas entre Miramón y el que retornó, Rodrigo Herrera. Fueron atendidos y volvieron.
El partido se inicia a las 17, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. De los 26 que llevó Kudelka, quedaron afuera Martín Luciano, Oscar Salomón y David Sotelo.
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Las estadísticas de Gimnasia y Newell's