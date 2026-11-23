El avance de los sectores primarios resulta insuficiente para compensar el freno de la industria y el comercio. El Indec publica el Emae

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de septiembre . El dato completará el panorama del tercer trimestre, para el que las consultoras privadas anticipan una nueva caída. Si el retroceso se confirma en las cifras del PBI, la economía habrá encadenado dos trimestres consecutivos de contracción, lo que se conoce como recesión técnica.

El PBI cayó 0,6% entre abril y junio respecto de los primeros tres meses del año. Para el tercer trimestre, las estimaciones privadas apuntan a otro retroceso, aun con una leve mejora de la actividad en septiembre.

Equilibra estimó un repunte mensual del 0,5% en septiembre y una caída del 2,6% en el tercer trimestre respecto del segundo. Orlando J. Ferreres & Asociados calculó una suba mensual más moderada, del 0,1%, y una contracción trimestral del 1,2%.

El último dato oficial mostró que la actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, todavía registraba un crecimiento del 1,2%.

Evolución dispar

La evolución de la actividad es dispar. El crecimiento se concentra en un grupo reducido de sectores primarios que generan relativamente poco empleo directo. Su avance resulta insuficiente para compensar el retroceso de actividades con mayor peso en el empleo, como la industria y el comercio.

La desaceleración también se reflejó en las proyecciones para 2026. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la previsión de crecimiento anual pasó del 3,2% en enero al 0,7% en octubre. El recorte fue de 2,5 puntos porcentuales y dejó la estimación muy por debajo del 5% contemplado en el Presupuesto.