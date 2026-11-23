La modalidad impulsada por la Municipalidad, que entró en vigencia el año pasado, ya representa más de un tercio de todas las aprobadas desde su implementación. También puede hacer desde Munibot

Los locales de menos de 500 metros cuadrados podrán terminar el trámite de habilitación a través de la web municipal en el lapso de un día.

Desde su puesta en marcha el 13 de marzo de 2025, el sistema de habilitaciones express de la Municipalidad de Rosario permitió agilizar la apertura de casi 4.000 comercios y establecimientos de la ciudad. A partir de ese momento, se aprobaron hasta hoy 3.822 locales que corresponden a la modalidad simplificada, lo que representa un porcentaje de más de un tercio del total. Ahora también se puede iniciar el trámite con la asistencia de Munibot (341 5440147).

Según datos aportados por el municipio, en el 2025 esta herramienta permitió un récord en habilitaciones, con un 20 % más de aperturas que en 2024 .

La iniciativa forma parte del Plan de Modernización impulsado por el municipio y está destinada a establecimientos de hasta 500 metros cuadrados dedicados a actividades de servicios o venta minorista, sin procesos de elaboración, producción, armado o reparación.

Débora Marzioni, subsecretaria de Administración y Gestión Pública, dijo que el cambio de paradigma en la modalidad de habilitaciones express es total, porque se pasó “de la desconfianza a la fe pública, validando la declaración jurada para permitir la apertura inmediata”. Dijo además que la etapa de control es posterior, en el desarrollo de la actividad, con lo que se puso fin a la “zona gris” que se producía entre la urgencia y necesidad de abrir las puertas del local y el otorgamiento de la habilitación. “Esto también es parte de un estado que cuida y acompaña”, expresó la funcionaria del gobierno rosarino.

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Trámite digital

La herramienta permite obtener la habilitación a través de un trámite completamente digital, eliminando la tradicional inspección previa y reemplazándola por una declaración jurada que luego es verificada por las áreas de control municipales.

De esta manera, los comercios pueden comenzar a funcionar de forma más rápida, mientras el municipio mantiene los controles vinculados a las condiciones de seguridad e higiene.

La directora general de Inspección, Lorena Cuena, señaló que la simplificación administrativa permite agilizar la puesta en marcha de actividades comerciales, pero siempre bajo un esquema de fiscalización posterior que garantiza el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Entre las actividades que más utilizan esta modalidad se destacan la venta al por menor de productos de almacén, la comercialización de prendas de vestir, los servicios y oficinas administrativas, las peluquerías y los locales de cosmética y perfumería, entre otros.

Comerciantes satisfechos

Los resultados de una encuesta realizada a 200 personas que obtuvieron su habilitación a través del sistema express durante 2025 y 2026 reflejan una valoración ampliamente positiva de la herramienta. El 74 % de los consultados calificó su experiencia general como muy satisfactoria y sin inconvenientes, mientras que el 63 % consideró que la incorporación de esta modalidad era necesaria.

En cuanto a los tiempos y la atención recibida, el 53 % señaló que la resolución del trámite fue más rápida de lo esperado y otro 39 % consideró que se desarrolló dentro de los plazos normales. Además, el 80 % calificó la atención administrativa como muy buena o excelente, mientras que el 89 % manifestó estar satisfecho con la asistencia recibida.

Entre los aspectos más valorados por los usuarios se encuentran la agilidad y el ahorro de tiempo, la calidad y empatía en la atención humana, la efectividad de los canales de contacto —especialmente WhatsApp— y la posibilidad de realizar todo el proceso de manera digital. El relevamiento también permitió identificar oportunidades de mejora, principalmente en la acreditación de pagos, la presentación del Libre Deuda y Libre Multa y la claridad de los requisitos solicitados.