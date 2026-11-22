El mayor motivo de discrepancia fue que no se incluyera explícitamente en el texto final el abandono de las energías fósiles

La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) que se celebró en Turquía no alcanzó un consenso político en el texto base propuesto por la presidencia, por lo que no habrá un nuevo acuerdo global, en lo que representa otro fracaso en la agenda climática global.

La 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático buscaba un acuerdo para combatir el calentamiento global. Pero el borrador de la plenaria final fue rechazado por parte de los 27 países de la Unión Europea (UE), el Reino Unido, Panamá y varios microestados del Pacífico, entre otros. La discrepancia entre diferentes bloques acerca del abandono de los hidrocarburos o la financiación climática en favor de los países en desarrollo desembocó en la ausencia de un acuerdo político. Ni siquiera hubo un consenso básico de mínimo.

"Hubo un amplio acuerdo sobre la agenda general, y hubo sólo un par de cosas que al final fueron irreconciliables", sostuvo el copresidente de la COP31, el australiano Chris Bowen.

"Es muy decepcionante", acotó.

El mayor motivo de discrepancia esgrimido por la UE fue que no se incluyera explícitamente en el texto final el abandono de las energías fósiles, que ya se había acordado en la COP de Dubai de 2023. También hubo diferencias entre el Grupo Árabe y la UE sobre la tecnología de captación de carbono, a la que el bloque europeo se opuso frontalmente.

La plenaria también expuso las tensiones geopolíticas actuales, con fuertes críticas de Rusia hacia la UE y la ausencia de Estados Unidos.

La de Antalya fue la cumbre climática más larga de las 31 celebradas hasta el momento, superando el récord de 44 horas de prórroga de Madrid en 2019.