La empresa santafesina concretó la representación exclusiva de FAN, una firma de la alemana Bauer. Apuntan a realizar diez instalaciones en 2027

Grupo Criolani, a través de su unidad de negocios Criolani Bauer, cierra el 2026 con una muy buena noticia para su portfolio: lograron la representación exclusiva en Argentina de FAN , una marca del Grupo alemán Bauer especializada en sistemas de tratamiento de residuos y efluentes de alto caudal . La operación, que es clave para el crecimiento de la empresa, implicó una erogación cercana a los u$s500.000 por parte del concesionario argentino.

La incorporación de FAN permitirá a Criolani atacar nuevos segmentos de mercado , tanto en el tratamiento de efluentes como en el manejo de residuos, que hasta ahora no alcanzaba con su paleta de productos. “Incorporamos una marca líder en separación sólido-líquido y ponemos esta tecnología al alcance de productores, agroindustrias y municipios , con asesoramiento técnico, servicio de posventa y disponibilidad de repuestos en el país”, explicó a Negocios de La Capital Santino Defilipi, gerente comercial de Criolani Bauer. Entre los potenciales nuevos clientes figuran plantas de biogás, los sistemas municipales de tratamiento de aguas residuales, tambos, feedlots y granjas porcinas , entre otros.

Los nuevos dispositivos abarcan separadores de alto caudal con capacidad de procesamiento de hasta 250 metros cúbicos por hora y sistema de autolimpieza, deshidratadores de lodo para tratamiento de aguas residuales cloacales y efluentes municipales, y centrífugas y separadores con cuerpo de acero inoxidable apto para toda la industria alimenticia.

Además de la comercialización de FAN, la empresa también brindará el servicio de asesoramiento e instalación de los equipamientos para cada tipo de efluente y establecimiento. “Lo que hacemos es analizar cada problemática y cuáles son los caudales para tratar. Después de eso, hacemos todo el proceso de ingeniería para implementar la gestión de efluentes o los separadores al proceso productivo”, explicó Defilipi.

Criolani Bauer trajo un equipo especializadoen sistemas de tratamiento de residuos y efluentes de alto caudal. Ya se comercializa en Rosario. Foto gentileza

Luego, agregó: “Hicimos un esfuerzo grande por traer estos productos al país. Incluso generamos algunos nuevos puestos de trabajo y estamos por incorporar a un especialista en la gestión de residuos industriales y en los procesos productivos en la industria alimenticia”.

La inversión inicial contempló la adquisición de las nuevas unidades que ya se exhiben en el showroom que el grupo posee en Depot Center (Juan María Rosa 8105) y la expansión y capacitación de la estructura interna. La proyección de ventas para los productos de FAN está estimada en unas diez unidades para 2027.

Cabe destacar que ese ritmo de ventas equivale a la realización de diez obras civiles para proyectos llave en mano, que pueden llevar unos 20 días de ejecución cada una. “La marca es muy conocida en Europa, pero en Argentina se conoce menos, así que tras este acuerdo apostamos a que los argentinos conozcan la calidad de esta industria alemana”, dijo Defilipi.

Invertir en el manejo de efluentes y residuos

Según explicaron desde Criolani, este tipo de actividades representan desafíos cada vez más importantes en el sector industrial y establecimientos productivos. Así, detallaron que “frente a mayores exigencias ambientales y operativas, la separación de las fracciones sólidas y líquidas permite reducir volúmenes, facilitar las tareas de almacenamiento y bombeo, y aprovechar los materiales obtenidos para diferentes aplicaciones, como el uso de agua para riego y de los sólidos como cama o abono”.

Los nuevos equipos permiten la separación de las fracciones sólidas y líquidas, lo que posibilita reducir volúmenes. Foto gentileza

A poco de haber concretado la incorporación, Criolani Bauer ya concretó la instalación de un sistema de recuperación de bagazo cervecero (es el subproducto sólido que queda tras macerar y filtrar el mosto en la elaboración de cerveza), y pan, en una importante panadería de Buenos Aires. Su utilización permitió bajar el porcentaje de humedad en el material recuperado del 90% al 70%, además de acelerar el procesamiento. El bagazo, luego, se utiliza en la elaboración de alimento balanceado, la cual también aumenta en volumen gracias a la maquinaria. La inversión aproximada de esa operación fue de u$s 45.000.

Consolidar el crecimiento

El plan detrás de la incorporación de FAN es que pueda complementarse con las otras soluciones de Bauer que Criolani ya venía ofreciendo, es decir, los sistemas de bombeo, agitación y riego. El concesionario también cuenta con su propia unidad demostrativa para realizar ensayos previos y evaluar el funcionamiento de los equipos de acuerdo con las características de cada aplicación.

Por otro lado, mantendrá su estructura de venta de maquinaria agrícola, la unidad de negocio fundacional del Grupo Criolani. “Hay más competencia porque el país tomó un rumbo más abierto, pero seguimos siendo los números uno en servicio y en venta de cosechadoras con la representación de JCB”, aseguró Defilipi.

Mientras tanto, adelantó que el próximo paso será ampliar la paleta de productos en materia de sistemas de riego, e incorporar un segmento dedicado a las energías renovables a sus unidades de negocio: “Queremos hacer proyectos de energía solar, en conjunto con los grupos electrógenos de JCB”.

Por último, el gerente comercial concluyó: “El año pinta a cerrar bien. Cada vez somos más trabajando en la empresa, así que podemos decir que nuestro crecimiento es continuo”.