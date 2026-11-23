El sociólogo Roberto Aruj expondrá en Rosario sobre la "Crisis de las migraciones internacionales" La actividad libre y gratuita se realizará este martes 24, a las 17, en la sala bar del Colegio de Abogados de Rosario 23 de noviembre 2026 · 22:15hs

El sociólogo, profesor e investigador Roberto Aruj, especializado en migraciones internacionales y políticas públicas, brindará este martes en Rosario una charla gratuita sobre la "Crisis de las migraciones internacionales: aquellas cosas ocultas".

La charla se realizará este martes 24, a las 17, en la sala bar del Colegio de Abogados de Rosario (Oroño 1542), una actividad libre y gratuita para la que hay que inscribirse en el formulario de este vínculo.

La coordinación estará a cargo de Paula Carello, presidenta del Instituto de Derecho Migratorio y Derecho de los Refugiados del Colegio de Abogados de Rosario. Organiza el Instituto de Derecho Migratorio y Derecho de los Refugiados del Colegio de Abogados de Rosario. Coorganiza el Instituto de Políticas de Migración y Asilo (Ipma) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

Roberto Aruj es doctor en Ciencias Sociales, director del Ipma de la Untref y de la Maestría en Políticas y Gestión de las Migraciones Internacionales.