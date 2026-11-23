El gasto diario por viajero fue de $118.770, un 3,1% menos en términos reales que en 2025. Las escapadas de cercanía y las salidas por el día sostuvieron la actividad en varias localidades

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país y generó un gasto de $332.557 millones, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Frente al mismo feriado de 2025, la cantidad de viajeros cayó 17,4% y el gasto total se redujo 30,3% en términos reales .

La entidad atribuyó buena parte de la baja a que el descanso tuvo tres días, uno menos que el año pasado. También señaló la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del Papa León XIV. Las escapadas a destinos cercanos, las fiestas populares, los encuentros deportivos y las propuestas culturales impulsaron el movimiento durante el fin de semana.

El gasto promedio diario fue de $118.770 por turista, un 3,1% menos en términos reales que en 2025. Según Came, la caída del gasto total respondió a una combinación de “menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor”. En ese contexto, las actividades gratuitas y al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos.

La estadía promedio fue de dos días, por encima del fin de semana largo del 12 de octubre, cuando se ubicó en 1,8 días, y por debajo de los 2,3 días del mismo feriado de 2025. La menor duración del descanso y las restricciones de ingresos favorecieron los viajes a destinos cercanos, explicó la entidad.

El movimiento fue dispar. Algunas localidades alcanzaron niveles altos de ocupación gracias a eventos puntuales, mientras que otras tuvieron una demanda moderada. En varios destinos, las visitas por el día ayudaron a sostener la actividad de restaurantes, comercios y espacios recreativos. Según Came, el desafío para esas localidades fue conseguir que los visitantes se quedaran más tiempo y destinaran una mayor parte de su presupuesto a los comercios y servicios locales.

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En lo que va de 2026, Came contabilizó diez fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del Papa. El balance de nueve fines de semana largos, que excluye además el del 9 de Julio por su coincidencia con las vacaciones de invierno, registró 14.339.094 turistas y un impacto económico superior a $3,7 billones. La estadía promedio fue de 2,3 días y el gasto diario se ubicó en $111.537 por persona, precisó el último informe.