Después de una leve caída en el inicio de la semana anterior, la crecida del río Paraná dio un nuevo salto en Rosario . Prefectura Naval Argentina confirmó este martes que la región quedó a un centímetro de la declaración de alerta por el incremento de la altura.

La última medición arrojó un resultado de 4,99 metros frente a la ciudad. De esta manera se actualizó la marca récord en la estadística de noviembre desde el inicio del siglo XXI.

El gobierno de Santa Fe y las autoridades nacionales vienen siguiendo de cerca la situación local en paralelo con el abordaje de la crisis ambiental en otros lugares afectados por el fenómeno El Niño . De hecho, ya hay varias ciudades santafesinas en nivel de evacuación río arriba .

Dentro a los parámetros que replica Prefectura Naval Argentina, el alerta en Rosario se declara cuando el Paraná alcanza una altura de 5 metros . El registro oficial llegó a punto límite después de más de dos meses de un incremento alimentado por las lluvias abundantes registradas en el norte argentino y en Brasil.

La última medición reflejó un aumento de 6 centímetros con respecto a la jornada anterior. El río ya había alcanzado una marca de 4,90 m el martes 17 de noviembre y luego se produjo un leve descenso.

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El nuevo salto se dio en un contexto en el que otras tres ciudades de la provincia ya superaron largamente el límite de alerta y se encuentran en nivel de evacuación. Tal es el caso de Reconquista (5,31 metros), San Javier (7,55) y la ciudad de Santa Fe (5,80).

De acuerdo a la primera medición de este martes, Rosario está a 31 centímetros del límite en el que se impulsa el traslado de la población por la crecida. En tanto, San Lorenzo se mantiene por encima del nivel de alerta con un registro de 5,37 metros, pero todavía no llegó a ese punto.

La crecida del Paraná trajo una invasión de camalotes a Rosario

Una de las consecuencias más visibles de la crecida es la gran cantidad de camalotes que comenzaron a cubrir distintos sectores del Paraná frente a Rosario. Las extensiones de vegetación flotante avanzan impulsadas por la corriente y se acumulan principalmente en la zona costera.

Los camalotales suelen quedar retenidos cerca de los muelles y en diferentes puntos de la ribera. También pueden concentrarse en las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo, donde el movimiento del agua favorece su acumulación.

Aunque habitualmente se los identifica como camalotes, estos conjuntos flotantes están integrados por distintas especies de vegetación acuática, sedimentos y otros materiales que el río transporta desde diferentes sectores de la cuenca del Plata.

Entre las plantas que forman parte de esas masas vegetales se encuentra la Pontederia crassipes, una especie flotante característica de los ambientes acuáticos de la región.

El fenómeno se intensifica durante las crecidas. Cuando aumenta el volumen de agua, la corriente desprende plantas y otros materiales que pueden recorrer grandes distancias antes de llegar a las costas santafesinas. La acumulación de vegetación no solamente modifica el paisaje del río. También puede generar inconvenientes para la navegación y las instalaciones que dependen de la captación de agua.