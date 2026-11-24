Algunas categoría de la Asociación Rosarina de Básquet ya tienen consagrados y otras transitan instancias decisivas

Provincial se consagró campeón en la categoría U21 al vencer a Sportsmen Unidos de visitante.

Libertad consiguió el ascenso a la Superliga del básquet local y jugará la final por el título contra Echesortu o San Telmo.

El cierre de la temporada 2026 empieza a entregar sus primeras definiciones en el básquet de Rosario. Mientras algunas categorías ya tienen campeones y equipos que consiguieron el ascenso, otras transitan las instancias decisivas de sus respectivos torneos. La Copa Centenario también completó sus ocho clasificados para los cuartos de final. Todo el presente de la Asociación Rosarina de Básquet .

En Primera A, Libertad consiguió uno de los grandes objetivos de la temporada. Derrotó a Fisherton por 83 a 69, se quedó con la serie y logró el ascenso a la Superliga. Además, se clasificó para disputar la final.

La otra serie por el ascenso quedó igualada. San Telmo de Funes superó a Echesortu por 71 a 68 y llevó la definición a un tercer encuentro, previsto para el 27 de noviembre.

En Primera B, las series también comenzaron a entregar resultados. Club Maciel venció a Atalaya B por 82 a 67, mientras que El Tala B derrotó a Alba de Maciel por 77 a 62.

En la C FLEX, Regatas B se impuso ante Fisherton B por 74 a 57 y tomó ventaja en la serie.

Por su parte, en la D FLEX, Libertad B consiguió el ascenso a la C FLEX tras superar a Sportivo Belgrano de Oliveros por 62 a 52, además de clasificarse para disputar la final.

También hubo festejo para Edison, que derrotó a Alumni, consiguió el ascenso y se metió en la definición por el título.

Formativas masculinas: siguen sumando campeones

Provincial se consagró campeón en la categoría U21 al vencer a Sportsmen Unidos de visitante.

Las distintas categorías del básquet formativo masculino continúan definiendo sus competencias y jornada tras jornada se siguen sumando equipos a la lista de campeones de la temporada 2026.

En U21 Nivel A, Provincial se consagró campeón tras vencer a Sportsmen Unidos. En el Nivel B, El Tala se quedó con el título.

En Cadetes U15, Tiro Suizo se consagró campeón del Nivel B luego de vencer a Edison por un ajustado 43 a 42.

En el Nivel C, Unión y Progreso se quedó con el campeonato tras derrotar por un apretado 49 a 46 a Sportivo Belgrano, en una final muy pareja.

Por su parte, en el Nivel D, Centro Recreativo venció al local, Temperley B, por 58 a 51 y se quedó con el título.

La temporada todavía tiene varias definiciones pendientes en el básquet masculino. En Cadetes restan disputarse los campeonatos de los niveles A y E, mientras que en Juveniles aún deben definirse los títulos de los niveles A, B, C y D.

Básquet femenino: cuatro equipos van por la Liga Próximo

En el básquet femenino, la Liga Próximo U21 ya tiene definidos sus cuatro protagonistas para la instancia decisiva: Náutico, Ben Hur, Talleres RPB y Regatas de San Nicolás.

En U15 y U17, la competencia continúa con los cuartos de final.

Por otra parte, el cuadrangular U13 quedó suspendido luego del reclamo presentado por Regatas de San Nicolás por una supuesta infracción reglamentaria de Náutico y los incidentes registrados durante el encuentro entre Talleres RPB y Náutico. La resolución quedó pendiente del Tribunal correspondiente.

Copa Centenario: están los ocho equipos de cuartos de final

La Copa Centenario Rosario completó su primera etapa y ya conoce a los ocho equipos que continúan en carrera por el título.

Sport Club derrotó a Maciel y se quedó con el último lugar disponible para los cuartos de final.

Los clasificados son Talleres RPB, Ben Hur, Central, Regatas de San Nicolás, Provincial, Temperley, Paganini Alumni y Sport Club.

Con el cuadro completo, la competencia se prepara para ingresar en una etapa decisiva, con ocho equipos que buscarán avanzar hacia la definición del certamen.