La policía detuvo a tres sospechosos por el hecho ocurrido este lunes en la institución de Virasoro al 200 bis

El incidente en el Club El Porvenir de Tablada sucedió este lunes

Uno de los detenidos por el incidente en el Club El Porvenir

Uno de los detenidos por el incidente en el Club El Porvenir

Uno de los detenidos por el incidente en el Club El Porvenir

El Club El Porvenir de barrio Tablada, donde ayer sucedió un violento incidente

Un violento incidente se produjo el lunes a la tarde en el Club El Porvenir de barrio Tablada , donde un grupo de al menos siete personas irrumpieron en el lugar y golpearon en la cabeza al presidente de la institución , amenazándolo para que deje el cargo, y luego realizaron disparos al aire.

Posteriormente, efectivos de la Policía de Acción Táctica detuvieron a tres sospechosos de entre 25 y 30 años, y levantó en el lugar una vaina servida.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, todo sucedió alrededor de las 16 de ayer lunes en las instalaciones del Club Atlético Biblioteca Popular El Porvenir de Virasoro 245 bis.

La Policía de Rosario acudió a ese lugar tras una denuncia a la Central de Emergencias 911 por el ingreso de siete hombres al club, quienes increparon a los presentes y le pidieron al presidente del club que abandone el cargo.

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Como el dirigente se negó a hacerlo, recibió como respuesta un culatazo en la cabeza. En ese momento, la hermana de la persona agredida intentó comunicarse al 911 y fue eso lo que puso en fuga a los agresores. Según esa versión, los delincuentes huyeron por la trasera del club y efectuando disparos de armas de fuego al aire.

El incidente en el Club El Porvenir de Tablada sucedió este lunes Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Con los datos aportados por testigos del hecho, agentes de la Patrulla de Acción Táctica detuvieron a tres sospechosos en Pasaje Independencia y Di Pierri. Fueron identificados como Brian Leonel A. de 30 años; Ezequiel Damian S., de 30 años, y Kevin Joel B. de 25 años.