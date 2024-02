Rechazo del fiscal Edery a cada imputación: "Ni registro, ni evidencia, ni sustento fáctico"

En ese contexto, y mientras la Legislatura definirá en estas horas si le impone una sanción disciplinaria, Edery fue imputado de delitos como omisión de persecución penal, encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato. Al respecto el defensor del fiscal, Gustavo Franceschetti, presentó un escrito en el que responde una por una las imputaciones formuladas por las fiscales de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe María Laura Urquiza y Bárbara Ilera. Y les ofreció como testigos al ex fiscal general Jorge Baclini, a la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, a varios fiscales de distintas jurisdicciones y a dos fiscales federales.

Un juego

El primero de los siete hechos que le imputaron a Edery es la “omisión de promover la investigación” contra Mariana Ortigala, su hermano Rodrigo y la pareja de ella, Sesbastián Felipe, por una extorsión contra el empresario del juego Leonardo Peiti, cuya declaración como arrepentido develara una trama delictiva que culminó con los desplazamientos del ex fiscal regional Patricio Serjal, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado judicial Nelson Ugolini. Trama que tuvo como pico las acusaciones de Edery y su par Luis Schiappa Pietra contra el senador provincial por San Lorenzo Armando Traferri, quien evitó ser imputado apelando a sus fueros.

La defensa de Edery explica que esta imputación “supone” que en el marco de una balacera extorsiva contra un edificio de Servando Bayo al 1000 en julio de 2019 el fiscal “supo y ocultó que estaban involucrados los Ortigala como miembros de Los Monos” y, “motivado por una especie de devolución de favores por brindar información contra Alvarado”, pidió la causa para no investigarlos. Las fiscales basan su imputación en que Edery pidió la asignación de la causa dos semanas después del hecho y que un año después, cuando Peiti era extorsionado por miembros de Los Monos, acusó por los aprietes a los Ortigala y Felipe y éstos, sin embargo, no fueron investigados en ese marco.

image (2).jpg Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno fueron los que primero denunciaron a su par, Matías Edery.

Ilera y Urquiza agregaron a la evidencia los vínculos entre Mariana Ortigala y una empleada de Edery, Carla Belmonte, sindicada por pasarle información a la testigo e informante. También alegaron las fiscales que en una declaración que hizo Peiti el fiscal pactó que no hablara de Los Monos ni de Ortigala. En ese marco también le endilgaron al fiscal rosarino haber agregado al legajo un cartel falso para justificar la asignación del caso a la Acudeco.

Sobre este hecho la defensa señala que “la imputación parte de hechos erróneos y valoraciones hechas «con el diario del lunes», que lógicamente llevan a suposiciones equivocadas”. En tal sentido reclama tener en cuenta el contexto para que se sepa cuánto se conocía en ese momento sobre la trama investigada. “En julio de 2019 era imposible que Edery pudiera conjeturar que los Ortigala fuesen responsables, como miembros de Los Monos, de una balacera extorsiva contra el domicilio legal de ella”, afirma la defensa, y agrega que por entonces “nadie conocía a Peiti”.

En ese momento, para la defensa, lo más lógico era pensar que el ataque contra Ortigala había sido orquestado por Alvarado; la causa se pidió porque había elementos para pensar que ella era una víctima, “no para dar cobertura a Ortigala como presunta responsable”. Al respecto recuerdan las maniobras distractivas pergeñadas por Alvarado para desviar las investigaciones y culpar a Los Monos.

En cuanto a la omisión de investigar a Ortigala como extorsionadora de Peiti, la respuesta de la defensa es que este hombre aparece un año después en la investigación por la balacera fatal contra el casino en 2020. Extorsionado por Los Monos y buscado por la Justicia, el empresario del juego decidió contar lo que sabía. Según la imputación contra Edery, en esa reunión en Cañada de Gómez se pactó que Peiti no mencione a Ortigala, pero “fue el abogado de Peiti” quien le recomendó que, como lo estaban extorsionando, “no mencionara a Los Monos para resguardar su integridad”.

La defensa del fiscal también apuntó a las “especulaciones” de Peiti en esa declaración respecto de políticos y funcionarios pero “sólo las acusaciones contra Ponce Asahad, Serjal y Traferri tuvieron alguna corroboración y por eso se avanzó. No había en aquel momento evidencia para corroborar la especulación de Peiti sobre la participación de los Ortigala en la extorsión, sino que en los carteles encontrados en la balacera al edificio aparecían como víctimas”.

Mariana Ortigala.jpg Mariana Ortigala, informante en una causa y luego imputada por delitos diversos.

Otro aspecto que llevó entonces a los fiscales de la Acodeco a dudar de la credibilidad de Peiti fue su “vínculo especial” _anterior a toda esta saga_ con Ugolini, en cuyo teléfono “se encontró una suerte de falsa denuncia que había preparado para ensuciar a Belmonte y Mariana Ortigala que fue lo que precisamente había repetido como loro Peiti”. El interés de Ugolini en ese entonces era responsabilizar a Belmonte y Ortigala de las filtraciones de información hacia Los Monos para esquivar los embates contra él, Serjal y Ponce Asahad.

Al respecto, la defensa de Edery admite que Belmonte conocía a Ortigala, puesto que su trabajo era gestionar la investigación de Alvarado en la que ésta era testigo protegida. “Varias veces Ortigala fue recibida por Belmonte, siempre para recibir información y jamás para entregarla. No hay evidencia de que Belmonte hay filtrado información, pero sí hay circunstancias coexistentes que hacían suponer que ella era víctima de una especulación falsa e insidiosa”, afirman los abogados del fiscal.

Los defensores desestimaron que Edery pueda ser acusado de omitir una persecución penal ya que “Peiti solo hizo especulaciones que no son suficientes para abrir una investigación penal, máxime si se contradicen con otras evidencias de peso”. En tal sentido agregan que declaraciones muy similares que hizo Peiti en Rafaela originaron una investigación en Rosario en la cual otro fiscal terminó desestimando la denuncia. “¿Debería también ser imputado ese funcionario al igual que Edery?”, se preguntan los abogados.

Inexistencias

Otra imputación contra Edery fue haber alterado pruebas por incluir en el legajo un letrero falso que aludían a Rodrigo Ortigala como víctima de esa extorsión para justificar la asignación de ese caso a la Acodeco. La defensa del fiscal pidió descartar este hecho “por inexistente” ya que el cartel en cuestión fue uno de los dos aparecidos en la escena del hecho. Como prueba alegó la foto que le enviara un policía apenas ocurrido el hecho, el 15 de julio de 2019, por lo cual “ese hecho no se cometió”.

image (1).jpg Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra estuvieron a cargo de investigaciones complejas diversas, sobre violencia altamente lesiva. Foto: Marcelo Rubén Bustamante.

El tercer hecho imputado al fiscal es no haber perseguido a Rodrigo Ortigala por una extorsión ligada a la trama de la banda de Cachete Díaz. Lo que se le achacó a Edery es haber imputado a Ortigala como coautor de tentativa de extorsión pero luego haber cambiado la figura por la de partícipe secundario y pedir un año y medio de cárcel, lo cual fue en su momento cuestionado por el tribunal del juicio. Al respecto, el abogado tildó de “absurdo” imputar a Edery de “omisión de persecución penal” en un caso en el que el supuesto beneficiado terminó acusado y condenado por la acción del fiscal al que ahora acusan de no haberlo investigado.

Otra imputación, la de prevaricato, tiene que ver con acusar y asesorar al mismo tiempo a Rodrigo Ortigala. Las fiscales le achacaron a Edery haberle dicho a Mariana que debía declarar la pareja de Rodrigo en el juicio oral en su contra, haberle mandado instrucciones al defensor sobre cómo interrogarlo y finalmente, una vez condenado, asesorarlo para evitar la cárcel. En ese sentido lo acusaron de no haber apelado el pedido de prisión preventiva que el tribunal de juicio había rechazado.

El defensor del fiscal señaló que las fiscales santafesinas solo pueden conjeturar porque no hay ningún mensaje de Edery a Ortigala que acredite el prevaricato, delito que según los abogados tampoco se configura en este caso. “No hay evidencia de que el mensaje reenviado por Mariana Ortigala al abogado de su hermano haya sido escrito por Edery a Ortigala: es una especulación. Pero hay una evidencia que es contundente: están las conversaciones entre Mariana Ortigala y Edery, de la cual se observa que en ningún momento se envió el mensaje que en la imputación se le atribuye. La evidencia de cargo se basa en una elucubración, mientras que la evidencia de descargo sobre la inexistencia del hecho es real”, exponen.

Para la defensa “el carácter especulativo de los hechos imputados llega a tal extremo que en este caso recrea la conversación que Edery habría tenido con Ortigala en sede del MPA sin contar con ningún registro ni evidencia para sostener que efectivamente ese fue el tenor del diálogo”.

La defensa también cuestionó la imputación de no investigar a Sebastián Felipe por su participación en una extorsión como miembro de Los Monos. “La fiscalía supone que es parte del acuerdo previo con Mariana Ortigala, porque Felipe es su pareja, pero no tiene sustento fáctico”, afirma, para reseñar que no había evidencia de delitos por parte de Felipe en las que conversaciones que mantenía, por ejemplo, con Cachete Díaz. “Solo se probó que le pasó el contacto de Rodrigo Ortigala, pero eso no es delito porque no hay contexto del pedido ni de la entrega de ese contacto. Se trató de un análisis responsable de la evidencia que no condujo a imputación alguna. De otro modo, deberían haber investigado e imputado a todos los contactos de Cachete Díaz, inclusive a los repartidores de pizza”.

image (1).jpg A Rodrigo Sánchez lo mataron el 19 de marzo de 2020 en Wilde y San Lorenzo. Hubo dos condenados por el hecho, que se analiza ahora en la imputación a Edery

Instigaciones

Los abogados de Edery también rechazaron la imputación de no haber investigado a Ortigala como instigadora del homicidio de Rodrigo Sánchez, mano derecha de Alvarado asesinado por miembros de Los Monos el 19 de marzo de 2020. En el juicio se probó como móvil un plan de Guille Cantero para matar a Sánchez en venganza por el atentado contra Mariana Ortigala seis días antes. La imputación de las fiscales se basan en que se le envió a la mujer un video desde el MPA en el momento en que analizaban las imágenes de una cámara de vigilancia, lo cual es violatorio del deber de confidencialidad y reserva de las actuaciones. También se achaca que Ortigala hizo circular el video entre varios integrantes de Los Monos, que luego mataron a Sánchez. Finalmente, Edery le habría enviado a ella un mensaje sobre cómo eludir la investigación.

El descargo al respecto propone también archivar la imputación por “inexistencia del hecho o falta de elementos serios y verosímiles”. En tal sentido la defensa alega que la cámara que registró el intento de homicidio es la de la casa de la víctima, por ende es imposible atribuir violación de confidencialidad. Y agrega que no entregar el video a Ortigala podría haber implicado para Edery cuestionamientos por no respetar los derechos de las víctimas.

Los defensores admiten que la mujer le mostró ese video a un miembro de Los Monos para que éste identificara a quienes la intentaron matar y ese joven identificó a Francisco Riquelme, actualmente preso y sindicado como ladero de Alvarado. “Con esa información Ortigala denunció a Riquelme, no lo mandó a matar”, argumentó la defensa de Edery, y agregó que ese video fue encontrado en los celulares de dos miembros de Los Monos que estuvieron “averiguando datos” para que Cantero pudiera vengarse de Alvarado por el ataque contra alguien de su entorno. Pero en esos teléfonos “no se hallaron vínculos con Ortigala”.

“La instigación como modo de participación punible requiere afirmar y probar que Ortigala determinó a cometer el delito a los condenados por el crimen de Sánchez. Y no es que no hubo una investigación al respecto, sino que de la misma no se hallaron evidencias para imputarla”, apuntó el defensor ofreciendo evidencia sobre ello: escuchas y análisis de más de 50 celulares secuestrados en las investigaciones tanto de la cúpula de Los Monos como de sus células en los que no se halló un mensaje en el que Ortigala pidiera que maten a Sánchez.

En cuanto al mensaje que para las fiscales capitalinas da a entender que Edery ayudó a Ortigala a eludir una investigación, la defensa del fiscal alegó que no hubo es encubrimiento. “Le dice que no hay evidencias en su contra, que no tiene motivos para preocuparse, teniendo en cuenta que la mujer temía que Alvarado intentara matarla otra vez”.

Finalmente los defensores de Edery tildaron como “la más descabellada de todas” la imputación por no investigar a la viuda del empresario rafaelino de juego clandestino David Perona, Lorena Córdoba. En tal sentido explicaron que el juego clandestino que se desarrollaba en distintos lugares de la provincia era parte de una misma trama pero, “por razones de competencia territorial y división del trabajo”, se distribuyeron algunos hechos entre distintas fiscalías regionales. “Edery y la Acodeco no investigaron a Lorena Córdoba porque eso quedó en manos de los fiscales de Rafaela”.