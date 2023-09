Fiscales Socca y Moreno: "Ortigala no es una testigo protegida, sino una narco protegida"

“En una situación como esta, si Edery no fuese un funcionario público y un compañero de trabajo, le hubiéramos dicho que las explicaciones que pretendía dar tendrían que haber sido acompañadas por un abogado defensor. Justamente porque se trata de un compañero de trabajo, en el ámbito institucional entendimos que lo más prolijo era no reunirnos. No tener ese tipo de reunión”, explicó el fiscal Moreno ante la consulta de por qué no aceptaron una explicación de Edery y de la fiscal regional María Eugenia Iribarren sobre los términos en los que Mariana Ortigala estaba dentro de una lista de informantes del fiscal cuestionado.