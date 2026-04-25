Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable

Se trata de un adolescente de 14 años involucrado en el hecho. Romina Monzón, madre del chico asesinado, expresó que la medida le resulta "repugnante"

La investigación sobre el crimen de Jeremías Monzón , el adolescente asesinado en diciembre en la ciudad de Santa Fe, llegó este viernes a una instancia definitoria para uno de los sospechosos. La Justicia provincial dictó el sobreseimiento de un chico de 14 años .

Si bien el Régimen Penal Juvenil se modificó el pasado 27 de febrero y se redujo la edad de punibilidad, el cambio no funciona de manera retroactiva y recién entrará en vigencia en septiembre. De esta manera, no recibirá una sanción judicial.

El abogado querellante Bruno Rugna reconoció que la medida se ajusta a la normativa vigente. Es decir, una persona de esa edad no puede ser condenada. Sin embargo, el letrado puso el foco en el comportamiento del joven durante el periodo de tutela estatal previo al sobreseimiento.

Según el representante legal de la familia de la víctima, no se cumplieron las reglas de conducta como la prohibición del uso de redes sociales y la supuesta viralización de contenido relacionado con la agresión. Todo esto fue denunciados ante el tribunal para dejar constancia de la falta de arrepentimiento del sospechoso.

La palabra de Romina Monzón, madre de la víctima

Para Romina Monzón, madre de Jeremías, la decisión es "repugnante". Tras la audiencia dijo que los responsables no solo permanecen en libertad, sino que además se jactan del hecho. La mujer también aludió al actual debate sobre la reforma de la ley de minoridad, lamentando que los cambios normativos recientes no hayan llegado a tiempo para aplicarse en este caso, lo que hubiera permitido un tratamiento penal distinto para el adolescente.

Pese a este cierre en la situación de uno de los acusados, la investigación principal no se detiene. La causa penal continúa su curso contra dos mujeres que permanecen bajo prisión preventiva y cuya responsabilidad se dirimirá en un juicio oral y público, de no mediar un acuerdo para abreviar el procedimiento.

>> Leer más: Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Mientras tanto, el sobreseimiento del adolescente dejó un sabor amargo en el entorno de la víctima. “La situación con la ley penal juvenil vieja es esa: si un menor de 16 años comete un hecho por más aberrante, violento, perverso, grabándose mientras lo hace, torturando a la víctima, ocultando pruebas y generando perfiles falsos para desviar la búsqueda, va a ser sobreseído y ni siquiera va a tener antecedentes penales”, advirtió la madre del adolescente fallecido.