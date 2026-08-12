Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Un joven de 18 años se suma a otras siete personas involucradas en la causa, entre ellas un menor de edad. Lo detuvieron justo antes de entregarse

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a un joven de 18 años investigado por el crimen de un jubilado en Sanguinetti al 5300 , cuando estaba sentado frente a un supermercado chino del barrio Triangulo , que fue atacado a balazos en mayo.

Personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) de la PDI arrestó a Williams Laureano T., de 18 años , minutos antes de que el joven se presente con su abogado en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) . Así, Williams fue derivado a la sede de la PDI y quedó a disposición de la Fiscalía de Franco Miatello.

Laureano T. es el octavo detenido en la causa que se investiga la muerte de Roberto Ferrari, un jubilado de 82 años que estaba sentado en la puerta de un supermercado chino cuando desde una moto balearon el frente del local como un acto de intimidación Pública. Antes de Laureano, cuatro personas de barrio Triangulo habían sido arrestadas horas después del crimen como encubridores de los tiratiros, mientras que el 22 de julio otras dos personas, entre ellas una menor de edad, cayeron luego de una serie de allanamientos en barrio Las Flores, aunque quedaron detenidas por otras causas.

El asesinato de un hombre de 82 años en una balacera a un supermercado chino de la zona oeste tiene las características de un ataque al voleo. El objetivo, de acuerdo con lo hallado en la escena del crimen , fue dejar una nota con mención a un preso y referencias a delitos instigados desde la cárcel de Piñero. También pudo tratarse de un acto de intimidación pública, dado que el mensaje incluyó una advertencia a un funcionario.

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Roberto Ferrari vivía al lado del supermercado de Sanguinetti al 5300 y este miércoles por la noche estaba en la puerta de ese comercio cuando quedó en medio de un ataque a balazos que no era para él. El comercio parece haber sido un blanco elegido al azar, los vecinos dan cuenta de un vínculo cotidiano con las personas que trabajan allí y aseguraron que no hay un conflicto que pueda vincularse a la balacera.

El papel arrojado por los autores del crimen tiene un texto dirigido principalmente a Gabriel Lencina, un recluso de la cárcel de Piñero preso por dos homicidios y vinculado a una banda criminal. Pero también hace mención a un funcionario, destinatario de una advertencia.

Crimen al voleo

El asesinato de Ferrari ocurrió pasadas las 19 del miércoles 27 de mayo, cuando el hombre quedó en medio de una balacera contra un supermercado chino ubicado en Sanguinetti al 5200. Fuentes policiales confirmaron que recibió al menos un disparo en la cabeza que le provocó la muerte de inmediato, confirmada minutos después por los médicos del Sies que llegaron al lugar.

Una versión preliminar indicó que los autores del hecho, al menos dos personas, llegaron caminando al negocio al que dirigieron el ataque. Poco después, a partir de esos datos y del aporte de otro testigo, la policía detuvo a cuatro sospechosos en Zola al 3600.

Los cuatro imputados por encubrimiento

Cuatro personas fueron imputadas por encubrir a los asesinos de Roberto Ferrari. Todos quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley bajo la calificación de encubrimiento por favorecimiento agravado por el tipo de hecho precedente.

La hipótesis de la Fiscalía es que todos estaban al tanto del delito que habían cometido los dos hombres a los que dejaron ingresar a una vivienda para cambiarse de ropa. En ese marco es que lograron huir y todavía no fueron individualizados.

El resto de los involucrados

Carmelo Ramón L., de 46 años, cayó el 22 de julio luego de una serie de allanamientos en barrio Las Flores. Junto a él, un menor de 16 años también fue detenido.

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"Las personas arrestadas en julio fueron en el marco de allanamientos por el crimen de Roberto Ferrari, pero quedaron detenidos por otras causas", señalaron fuentes judiciales a La Capital.

Según pudo averiguar este medio, Carmelo L. fue imputado el 24 de julio también por el fiscal Miatello, pero en una causa por Microtráfico. Mientras que el adolescente de 16 años está bajo arresto preventivo por una balacera.