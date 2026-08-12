La Capital | Policiales | crimen

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Un joven de 18 años se suma a otras siete personas involucradas en la causa, entre ellas un menor de edad. Lo detuvieron justo antes de entregarse

12 de agosto 2026 · 18:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a un joven de 18 años investigado por el crimen de un jubilado en Sanguinetti al 5300, cuando estaba sentado frente a un supermercado chino del barrio Triangulo, que fue atacado a balazos en mayo.

Personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) de la PDI arrestó a Williams Laureano T., de 18 años, minutos antes de que el joven se presente con su abogado en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Así, Williams fue derivado a la sede de la PDI y quedó a disposición de la Fiscalía de Franco Miatello.

Laureano T. es el octavo detenido en la causa que se investiga la muerte de Roberto Ferrari, un jubilado de 82 años que estaba sentado en la puerta de un supermercado chino cuando desde una moto balearon el frente del local como un acto de intimidación Pública. Antes de Laureano, cuatro personas de barrio Triangulo habían sido arrestadas horas después del crimen como encubridores de los tiratiros, mientras que el 22 de julio otras dos personas, entre ellas una menor de edad, cayeron luego de una serie de allanamientos en barrio Las Flores, aunque quedaron detenidas por otras causas.

Crimen en un supermercado

El asesinato de un hombre de 82 años en una balacera a un supermercado chino de la zona oeste tiene las características de un ataque al voleo. El objetivo, de acuerdo con lo hallado en la escena del crimen, fue dejar una nota con mención a un preso y referencias a delitos instigados desde la cárcel de Piñero. También pudo tratarse de un acto de intimidación pública, dado que el mensaje incluyó una advertencia a un funcionario.

>> Leer más: Crimen en un supermercado: ataque al voleo, intimidación pública y mensaje a un preso de Piñero

Roberto Ferrari vivía al lado del supermercado de Sanguinetti al 5300 y este miércoles por la noche estaba en la puerta de ese comercio cuando quedó en medio de un ataque a balazos que no era para él. El comercio parece haber sido un blanco elegido al azar, los vecinos dan cuenta de un vínculo cotidiano con las personas que trabajan allí y aseguraron que no hay un conflicto que pueda vincularse a la balacera.

El papel arrojado por los autores del crimen tiene un texto dirigido principalmente a Gabriel Lencina, un recluso de la cárcel de Piñero preso por dos homicidios y vinculado a una banda criminal. Pero también hace mención a un funcionario, destinatario de una advertencia.

Crimen al voleo

El asesinato de Ferrari ocurrió pasadas las 19 del miércoles 27 de mayo, cuando el hombre quedó en medio de una balacera contra un supermercado chino ubicado en Sanguinetti al 5200. Fuentes policiales confirmaron que recibió al menos un disparo en la cabeza que le provocó la muerte de inmediato, confirmada minutos después por los médicos del Sies que llegaron al lugar.

Una versión preliminar indicó que los autores del hecho, al menos dos personas, llegaron caminando al negocio al que dirigieron el ataque. Poco después, a partir de esos datos y del aporte de otro testigo, la policía detuvo a cuatro sospechosos en Zola al 3600.

Los cuatro imputados por encubrimiento

Cuatro personas fueron imputadas por encubrir a los asesinos de Roberto Ferrari. Todos quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley bajo la calificación de encubrimiento por favorecimiento agravado por el tipo de hecho precedente.

La hipótesis de la Fiscalía es que todos estaban al tanto del delito que habían cometido los dos hombres a los que dejaron ingresar a una vivienda para cambiarse de ropa. En ese marco es que lograron huir y todavía no fueron individualizados.

El resto de los involucrados

Carmelo Ramón L., de 46 años, cayó el 22 de julio luego de una serie de allanamientos en barrio Las Flores. Junto a él, un menor de 16 años también fue detenido.

>> Leer más: Balearon un súper chino y murió un anciano que estaba en la puerta

"Las personas arrestadas en julio fueron en el marco de allanamientos por el crimen de Roberto Ferrari, pero quedaron detenidos por otras causas", señalaron fuentes judiciales a La Capital.

Según pudo averiguar este medio, Carmelo L. fue imputado el 24 de julio también por el fiscal Miatello, pero en una causa por Microtráfico. Mientras que el adolescente de 16 años está bajo arresto preventivo por una balacera.

Noticias relacionadas
El gobierno nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos por datos que permitan hallar a Diego Nicolás Blanco

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

La miniserie de Netflix reconstruye un brutal atentado en 1988

Netflix: una miniserie basada en hechos reales que engancha a todos con un particular misterio

La víctima del femicidio falleció este martes a la medianoche en Crespo al 500.

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La víctima del crimen tenía 33 años y trabajaba en Roldán.

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá

Ver comentarios

Las más leídas

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Lo último

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Falsas inmobiliarias: relevaron unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto

Falsas inmobiliarias: relevaron unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Es el segundo detenido por el homicidio. El homicidio del sicario "Chino" Figueroa se planteó como un ajuste de cuentas de hampones de villa La Lata.

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos
Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión
Policiales

Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista
La Ciudad

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron
La Ciudad

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron

El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo
Salud

El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes
Policiales

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Investigan el posible femicidio de una mujer trans en un edificio del macrocentro

Investigan el posible femicidio de una mujer trans en un edificio del macrocentro

Ovación
Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet
Ovación

Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet

Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet

Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

La reserva de Central ganó con lo justo, pero la victoria fue lo más cercano a la justicia

La reserva de Central ganó con lo justo, pero la victoria fue lo más cercano a la justicia

Policiales
Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos
Policiales

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

La Ciudad
Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron
La Ciudad

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia y los frenaron

Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos
Policiales

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar

El tiempo en Rosario: miércoles frío con posibles lluvias aisladas y lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles frío con posibles lluvias aisladas y lloviznas

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?
Política

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas
Policiales

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban
La Ciudad

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos
Información General

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía
Economía

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía
El Mundo

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU
Información General

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos
Información General

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h
Información General

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h

La industria de Santa Fe expuso su crisis en el Senado de la Nación
Economía

La industria de Santa Fe expuso su crisis en el Senado de la Nación

El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo
La Región

"El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?
Salud

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen
Policiales

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate
El Mundo

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate