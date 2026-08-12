El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo

Durante casi dos décadas, Jorge Messi fue una pieza clave de la Fundación Leo Messi, desde donde impulsó donaciones, equipamiento, capacitación médica y programas que beneficiaron a hospitales y pacientes de Rosario, la Argentina y otros países.

La huella solidaria de Jorge Messi también pasó por San Juan. En su momento la Fundación Solydar le rindió un homenaje por las acciones humanitarias que la Fundación Leo Messi llevó adelante en esa provincia.

En 2007, Lionel Messi y su familia crearon la Fundación Leo Messi, de la que Jorge Messi fue artífice y director . La organización, que sigue vigente, aportó equipamiento médico, ayudó en obras hospitalarias y capacitó a médicos en distintas disciplinas. Rosario estuvo muchas veces en el centro de esas acciones, aunque el alcance de la entidad fue mucho más allá e hizo aportes a nivel nacional y mundial. También generaron actividades relacionadas con el deporte y la inclusión y en áreas educativas.

Quizá el aspecto más conocido del accionar de la Fundación en Rosario fue el equipamiento de la sala 1 del Hospital Víctor J. Vilela (que pertenece el municipio rosarino) , un sector que se modernizó por completo (455 m2) y que atiende a pacientitos de baja, mediana y alta complejidad. Además, se hizo una sala de juegos para los chicos y chicas que estaban en tratamiento oncológico.

La capacitación de profesionales de Rosario en Barcelona fue otro hecho de repercusión. Jorge Messi y su equipo gestionaron los contactos y gastos para que eso fuese posible. De ese modo, médicos del Vilela y del Hospital Garrahan viajaron a formarse con prestigiosos referentes españoles y de otras partes del mundo.

El Hospital del Centenario, que pertenece a la provincia de Santa Fe, fue otro objetivo solidario de la Fundación Leo Messi. Así, colaboraron con un proyecto para diagnosticar un tipo de cáncer de piel infantil (nevus congénito y melanoma), conectando también a profesionales de la ciudad con especialistas europeos.

En ese mismo hospital recibieron, de parte de los Messi, equipamiento de alta complejidad para analizar complejos problemas gastroenterológicos infantiles y de adultos.

Actualmente la Fundación está encabezada por Rodrigo Messi, hermano de Lionel. El propio astro del fútbol aparece junto a sus padres como vocal. Es una entidad sin fines de lucro que tiene publicada su estructura, funciones, objetivos y documentación, de acuerdo al sitio oficial.

El Chagas, otra preocupación de los Messi

Uno de los temas que conmovió a Jorge Messi y que hizo que se involucrara en esta temática, fue el Chagas, la enfermedad que se transmite por la picadura de una vinchuca y que afecta especialmente a zonas empobrecidas.

La Capital se hizo eco de esa situación en 2013 en una nota periodística.

Un rosarino que conoció al médico Laureano Maradona (rural, naturalista, escritor y filántropo nacido en Esparanza) sintió que debía seguir sus pasos. Gustavo Farrugia, pediatra, creador de La Higuera, decidió entonces viajar al Impenetrable monte chaqueño para darle "pelea" a esta enfermedad endémica en Argentina. Así filmó un documental que empezó a dar la vuelta al mundo con una introducción de otro rosarino, el astro futbolístico Lionel Messi.

El papá de Lio, vio el documental que proyectaron en Qatar. El Chagas, para entonces, había comenzado a llegar a lugares impensados hasta ese momento como Europa y el mundo árabe. Cuando Jorge Messi se enteró que se trataba de médicos de su ciudad, quiso que su hijo se uniera a la cruzada.

Fue así que el futbolista grabó un spot publicitario para concientizar sobre la enfermedad que padecen unas dos millones de personas en el país. De la mano del astro de fútbol el material audiovisual se vio en todos lados de Latinoamérica y el mundo. Pero no se quedó solo en la difusión sino que también apoyó a médicos infectólogos de Rosario para que vayan a generar conciencia y trabajar en conjunto con especialistas europeos.

Programas para chicos con cáncer

El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, en colaboración con la Fundación Leo Messi y otros donantes fundadores y particulares del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, cuentan con el PCCB Charity Fund, un programa de cooperación internacional para niños y niñas sin recursos que padecen cáncer y viven en países donde resulta imposible acceder al tratamiento que necesitan.

Además, junto a la Fundación Josep Carreras, la Fundación Leo Messi fue parte de un convenio de colaboración para impulsar la investigación en leucemia infantil en España.

Entre otras actividades altruistas, los Messi colaboran con programas para combatir la desnutrición en Mozambique; varias acciones de Unicef y programas de Desayuno Escolar en Gaza.

Educación, un pilar de los Messi

Jorge Messi impulsó distintos convenios para fomentar el deporte y la educación

La escuela General Las Heras, a la que concurrió Lionel, en Rosario, fue una de las primeras en las que puso el foco la Fundación Leo Mesi. Allí realizaron múltiples tareas de refacción que perduran hasta la actualidad.

Pero no es la única acción educativa y deportiva. Otro objetivo fue ayudar a los niños y sus familias con un programa estructurado en 5 módulos, cada uno dedicado a un valor diferente: esfuerzo, respeto, trabajo en equipo, humildad y ambición. El impacto social alcanzó a más de 200 niños que asistían al Polideportivo Garzón (en el Distrito Noroeste).

Junto a Unicef hicieron una donación que permitió el reparto de kits educativos para 50.630 niños y niñas repartidos en nueve provincias de Siria.

Aporte durante el Covid

Apoyado siempre por su padre y familia, durante la pandemia de Covid, Lio hizo varias donaciones que fueron sustanciales para enfrentar la crisis sanitaria en distintos efectores de salud. De acuerdo a lo publicado por este diario en mayo de 2020, en plena epidemia, el jugador rosarino donó un millón de euros y la mitad de esa cifra fue para el Hospital de Clínica en Barcelona para ayudar a comprar instrumentos y aparatos para hacerle frente a la pandemia que azota al mundo

El otro medio millón de euros fue para la Fundación Garrahan donde era fundamental cuidar a los chicos del virus de la pandemia.

El aporte se realizó a través de la Fundación Messi en el marco de la campaña de recaudación Juntos por la Salud Argentina, que tuvo como objetivo la compra de insumos y equipamientos para el tratamiento de la enfermedad provocada por el Covid-19.

El Hospital Provincial del Centenario de Rosario y el José María Cullen de Santa Fe fueron también parte de esos fondo solidarios.