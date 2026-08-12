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Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Es el segundo detenido por el crimen de Brian Nahuel “Chino” Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2025. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos de villa La Lata.

12 de agosto 2026 · 18:50hs
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Bruno Chino Figueroa

Bruno "Chino" Figueroa,  el hombre con un importante expediente delictivo

Un joven de 22 años fue detenido en Rosario por su presunta vinculación con el asesinato de Brian Nahuel “Chino” Figueroa, un hombre relacionado con distintos grupos delictivos de la zona sur y que en el pasado había estado ligado al entorno de Los Monos. El crimen ocurrió el 21 de julio de 2025, cuando Figueroa regresaba a su casa junto a su familia después de salir de la cancha de Newell’s.

Figueroa, de 30 años, circulaba en un Volkswagen Polo rumbo a villa La Lata cuando, al llegar a Virasoro y Dorrego, fue atacado a balazos por al menos dos hombres que se movilizaban en una moto Honda Tornado. Gravemente herido, perdió el control del vehículo y terminó chocando frente a la escuela Nº 801 Carmen de Bafico. Su pareja, Lucía B., de 26 años, recibió un disparo en el glúteo izquierdo, mientras que Ruth L., de 19, fue baleada en ambas piernas.

El sospechoso detenido era buscado por la Justicia y estaba bajo investigación por ese homicidio. Tras una serie de tareas investigativas, los agentes lograron localizarlo cuando salía de un domicilio y realizaron un seguimiento controlado hasta interceptar el vehículo de alquiler en el que se desplazaba, en la zona de Presidente Roca y 27 de Febrero.

El auto era conducido por un familiar del joven y también viajaba su pareja. Una vez identificado, los efectivos concretaron la detención. La pesquisa está vinculada con una serie de procedimientos realizados entre noviembre de 2025 y abril de 2026, que permitieron avanzar sobre una organización investigada por actividades relacionadas con el narcotráfico en barrio La Lata. El detenido es señalado por su presunta participación en esa estructura y por su posible intervención en el crimen de Figueroa.

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Entre los objetos encontrados había dos vasos plásticos con imágenes de Claudio Ariel “Pájaro” Cantero. El joven quedó a disposición del juez Hernán Fernando Postma.

Una banda en La Lata

Entre noviembre de 2025 y abril de 2026 se habría desarticulado la organización de La Lata. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DOUIE) Rosario, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de PFA, con intervención de la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. Diego Giro.

La fiscal de Homicidios Marisol Fabbro quedó a cargo de la investigación. Todas las versiones apuntaban a un ajuste de cuentas entre barras. Figueroa contaba con un extenso prontuario; entre ellos habría participado en el homicidio de Bruno Barrios, un mozo de 19 años asesinado en 2022 de un disparo en Paraguay y Gaboto mientras iba como acompañante en una moto. La bala, según la pesquisa, estaba dirigida al conductor del rodado, un joven con conflictos con el clan de los Coni en La Lata.

Los Coni

En declaraciones a la prensa un conocedor de La Lata aseguró: “Son una familia que son una banda, de apellido Figueroa. Viven todos ahí en la cortada 303 (Nora Lagos) y mencionó a varios integrantes de los "Coni": Chamaco, Emir, Jona, Sebita y un tal Zanahoria, quien estuvo implicado en un crimen en 2020.

Entre otros antecedentes figuraban en su expediente; en octubre de 2012 detenido por Drogas Peligrosas en el pasaje Cuzco, de villa La Lata, por venta de drogas; En mayo de 2020, detenido en Pellegrini y Entre Ríos por amenazas con arma de fuego y en 2025 detenido en Funes por venta de estupefacientes.

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