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Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Gabriela Denisse Banach, de 47 años, fue hallada sin vida en un departamento de Cerrito al 600 luego de que los vecinos escucharan una discusión y gritos

12 de agosto 2026 · 15:11hs
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Femicidio en barrio La Sexta: confirman que Gabriela Banach fue asesinada a golpes.

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que Gabriela Banach fue asesinada a golpes.

La Fiscalía de Rosario confirmó que Gabriela Denisse Banach, la mujer trans de 47 años hallada sin vida en un departamento del barrio La Sexta, fue asesinada a golpes. La autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue traumatismo de cráneo y se investiga posible femicidio.

De esta manera la causa quedó a cargo del fiscal Rodrigo Urruticochea, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Por el momento no hay sospechosos identificados.

>> Leer más: Investigan el posible femicidio de una mujer trans en un edificio del macrocentro

Los primeros datos y testimonios aportados a la investigación indican que un llamado al 911 cerca de las 23 del martes puso aviso del hallazgo de una mujer desvanecida en un tercer piso ubicado en Cerrito al 600. Los vecinos alcanzaron a verla desde los departamentos linderos y así dieron aviso a la policía.

Presunto femicidio

Una vez en el lugar, y ante la falta de respuestas al llamar a la puerta del departamento, los agentes ingresaron por la fuerza. Allí se encontraron con la mujer desvanecida y a los pocos minutos confirmaron que estaba fallecida.

En el lugar los médicos de la policía determinaron heridas en piernas y golpes en el rostro. Esa información preliminar comenzó a confirmarse horas después en el Instituto Médico Legal y la Fiscalía inició una investigación por presunto femicidio.

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La autopsia realizada este miércoles por la tarde determinó que la causa del fallecimiento fue traumatismo de cráneo. En ese marco se realizaron exámenes complementarios para confirmar horario y otros detalles de la muerte.

Los vecinos contaron que previo al llamado a la policía se escuchó una discusión. En ese marco también advirtieron que una mujer pedía auxilio. Todo forma parte de la investigación iniciada a partir de un posible femicidio.

La despedida de un diputado

El diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, comunicó en sus redes sociales "el profundo pesar" por el asesinato de Gabriela, a quien describió como "referente del colectivo LGBTIQ+ de nuestra provincia". "Tuvimos el orgullo de trabajar junto a ella en distintas iniciativas legislativas, de las que fue una incansable impulsora", sostuvo.

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"La movilizaba, especialmente, la necesidad de encontrar respuestas frente a la situación habitacional de la población trans. Así fue como trabajamos en el proyecto de Cupo Trans en Viviendas Sociales y, más recientemente, en el Índice de Vulnerabilidad Habitacional y el Programa de Acceso Integral al Hábitat para Personas Trans", contó Del Frade. En ese contexto aseguró que pocos días atrás participó de un relevamiento sobre la población trans.

"Gabriela no llegó a ver convertidos en ley los proyectos por los que tanto trabajó. Quizás uno de los mejores reconocimientos que podamos hacerle sea promover su tratamiento legislativo y lograr que esas demandas se transformen finalmente en derechos", continuó el diputado. "Exigimos el esclarecimiento de su muerte y que se haga justicia", finalizó.

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