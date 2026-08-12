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Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

La titular del área dijo que ese el número de reclamos recibidos en poco más de siete meses. También hubo 180 por "hostigamiento" por cobros

12 de agosto 2026 · 18:28hs
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La Oficina Municipal de Defensa del Ciudadano también recibió reclamos por situaciones de deudas

Foto: archivo

La Oficina Municipal de Defensa del Ciudadano también recibió reclamos por situaciones de deudas

La titular de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, Nadia Amalevi reveló que de los más de 2.200 expedientes abiertos por reclamos en el área financiera de ese organismo en más de siete meses, “800, es decir casi 36 por ciento, obedecen a situaciones de deuda ”.

La funcionaria aclaró que ese es el registro que lleva desde el 10 de diciembre de 2025, día en que inició su gestión al frente de la Oficina Municipal. Y así opinó sobre cómo repercute en la Oficina Municipal una situación que quedó expuesta en todo el país: personas que se endeudan para cubrir gastos básicos como, por ejemplo, compra de alimentos.

En declaraciones a LT8, Amalevi indicó: “Lo que se advierte es un cambio en el patrón de consumo. Antes podía ser una deuda ocasional, derivada de una situación coyuntural como irse de vacaciones o tener que refinanciar la tarjeta de crédito para pagar un gasto que no se había previsto”.

“Ahora _remarcó_, las personas se endeudan para gastos corrientes como comida, vestimenta, vivienda, etc. Eso es lo que se ve en las personas que tienen deudas. Además, ahora también apareció la figura del sobre endeudado, que es el que toma deuda para cubrir otra deuda. Y ahí hay un problema grave”.

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Amalevi llamó "a ponerse en el lugar de una persona que no está acostumbrada a vivir con semejante situación. Es un momento difícil, traumático y hay que tener mucha empatía. La fortaleza que tiene la Oficina es que escucha los reclamos. En un momento donde todo parece que se resuelve mediante un 0800, un bot, una digitalización, que alguien escuche y ayude a establecer prioridades en un momento complejo, es importante”, destacó Amalevi.

Hostigamiento por cobro de deudas

La funcionaria, al describir cómo repercute en la Oficina el tema de los endeudados, primero afirmó: "Una persona que tiene una deuda no es un criminal", y a la vez sumó otro dato alarmante: "Tenemos 180 casos de personas que denuncian hostigamiento por deudas. La modalidad de vender las carteras de clientes incobrables que tienen los bancos, a las agencias de cobros genera una ola de acoso que vemos en la Oficina".

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Amalevi manifestó que el circuito del endeudamiento "empieza en un banco con un crédito personal con las tarjetas de crédito, pero ahora aparecieron las billeteras digitales que otorgan dinero rápido con dos clicks. Cuando se agotan estos sistemas, hasta los créditos personales con intereses siderales, empieza el circuito informal en el que ña Oficina no puede intervenir. Las formas de cobros que tienen esos circuitos informales, o prestamistas, exceden el área de la Oficina. Constituye una denuncia penal por la forma de apriete para cobrar las deudas".

La titular de Oficina que la radiografía de lo reclamos recibidos a nivel local " muestra que los problemas no se limitan a alguien que está afuera del mercado laboral. Son trabajadores y trabajadoras con empleos formales, que tienen ingresos pero que no les alcanzan para sostener los gastos corrientes. No es que se endeudan para comprar un electrodoméstico y se dan cuenta que en un momento que no pueden pagar la tarjeta o que gastaron mucho en vacaciones. Ahora las personas se endeudan para el supermercado, y eso es un cambio del patrón del consumo. Son personas que tienen un empleo formal, un salario y que necesitan refinanciar la deuda por el supermercado".

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