El posteo de Antonela Roccuzzo tras la desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

Luego del desgarrador posteo dedicado a su padre que compartió Lionel Messi en sus redes sociales, Antonela Roccuzzo también utilizó la misma vía para darle el último adiós a su suegro, Jorge. La esposa de Leo compartió la publicación de su marido a través de una historia en su cuenta personal de Instagram y dejó tres corazones blancos en la parte superior de la imagen .

Roccuzzo viajó junto al 10 y sus chicos el sábado pasado desde Miami hacia Rosario para presenciar la ceremonia familiar íntima que se llevó a cabo en el cementerio El Prado, ubicado en Pérez. Luego de eso, los Messi se alojaron desde el domingo hasta el martes por la noche en la casa que tienen en el barrio cerrado de Kentucky, en Funes.

Jorge conocía a Antonela desde que era chica, ya que compartían momentos entre las familias y con Lionel tenían una conexión de parentela y otras amistades. El destino los unió con el correr de los años y quebró la distancia que se imponía desde Barcelona a Rosario , cuando Leo con su papá decidieron mudarse definitivamente a España para cumplir el sueño de triunfar en el fútbol.

En junio de 2017, Lionel y Antonela se casaron en Rosario y Jorge fue uno de los principales organizadores de la boda. Una de las últimas fotos que había compartido Jorge en su muro de Instagram fue justamente con Antonela, Lionel y Celia en la celebración del festejo por el título del mundo en Qatar 2022, certamen en el que la familia completa compartió prácticamente todos los partidos desde los palcos.

El mensaje de Antonela Roccuzzo ocurrió después del extenso adiós de Lionel Messi con una carta abierta en las redes sociales: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.

Uno de los pasajes más destacados fue la revelación sobre las dificultades que afrontó la salud de su padre durante la reciente Copa del Mundo con derrota ante España en la final disputada en Nueva Jersey: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, señaló el capitán del seleccionado argentino.

Por otro lado, le mandó un mensaje a toda la gente en medio de su dolor: “Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad".

Varios deportistas y amigos le mandaron sus condolencias a Lionel Messi, entre los cuales se destacó una frase de Cristiano Ronaldo: "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos momentos. Leo. Mucha fuerza". También se sumaron Sergio Agüero, Neymar y David Beckham, junto a diferentes compañeros en la Albiceleste como Leandro Paredes, Thiago Almada y Cuti Romero.

El capitán de la selección emprendió su regreso desde Rosario a Miami junto a su familia este martes a la noche. De cara a su futuro, Messi ya dejó una sentencia sobre los próximos pasos de su carrera después de conocerse la muerte de su padre: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”.