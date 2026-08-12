Semana de la Lactancia: Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos, seguros y cómodos para amamantar

Con el objetivo de facilitar la práctica, la semana pasada la provincia inauguró dos lactarios, en el Hospital Eva Perón y en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR

El lactario de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, uno de los dos espacios inaugurados en la Semana de la Lactancia.

La primera semana de agosto, se celebra la Semana de la Lactancia Materna , una campaña impulsada por la Organización Mundial de la Salud para proteger, promover y apoyar el amamantamiento en todo el mundo. Para conmemorar la fecha, en el departamento Rosario se inauguraron dos lactarios para que las personas que amamantan puedan extraer y conservar leche materna en condiciones de privacidad, higiene y seguridad. El Hospital Eva Perón y la facultad de Ciencias Agrarias se sumaron a la red de espacios amigos de la lactancia que, en la ciudad, que ya suma once lugares en toda la ciudad.

Los Espacios Amigos de la Lactancia (EAL) son lugares seguros, limpios y privados que funcionan en instituciones o espacios laborales y permiten a las personas que amamantan extraer y guardar su leche materna durante el trabajo. Según datos del Ministerio de Salud de la provincia, en todo el territorio santafesino hay 65 espacios de este tipo certificados, de los cuales once se encuentran en Rosario.

Desde hace quince años, la ciudad cuenta con una ordenanza (la Nº 8.500/2010) que promueve la implementación de lactarios , en todas las dependencias del sector público municipal en las que trabajen cinco o más mujeres en edad fértil. La iniciativa señala que estos espacios podrán ser utilizados por "toda mujer en período de lactancia, independientemente de su condición de trabajadora del lugar".

De acuerdo a la norma, estos espacios deberán brindar privacidad y comodidad que permita a las madres trabajadoras amamantar o la posibilidad de extraer su leche sentadas. Para esto deberán contar con una mesa, sillón y una heladera en donde la madre pueda almacenar refrigerada la leche extraída durante su jornada laboral y un lavabo para facilitar su higiene.

Sin embargo, cuando se aprobó la ordenanza, los primeros lactarios ya estaban funcionando. En enero de 2018, se habilitó el primer lactario municipal en el entrepiso del Centro Municipal de Distrito Norte Villa Hortensia. En agosto, el Concejo Municipal hizo punta inaugurando su espacio amigo de la lactancia materna que funciona en la planta baja del Palacio Vasallo.

Entre la nómina de espacios certificados del ámbito público también figuran el de las oficinas locales del Ministerio de Producción de la provincia y la Maternidad Martin, los espacios de la Universidad Nacional de Rosario en la sede de gobierno y en el Instituto Politécnico Superior General San Martín y, en el ámbito privado se suman los lactarios de las empresas Sancor Seguros y el casino City Center, entre otras instituciones gubernamentales, educativas y empresas.

Lactancia materna para un comienzo sostenible

La Semana de la Lactancia Materna tuvo como lema “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona” y reunió distintas acciones con el objetivo de impulsar políticas públicas y prácticas que fortalecen la nutrición, la salud y el bienestar de niñas, niños y personas gestantes.

La directora provincial de Salud Integral de Niñez y Adolescencias, María Fernanda Di Giacinti, destacó que “la lactancia materna es la forma de alimentación más adecuada para los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida en forma exclusiva, y se recomienda mantenerla, junto con una alimentación complementaria, segura y saludable hasta los 2 años o más”.

No obstante, la lactancia no es solo una decisión individual sino una práctica que se construye de forma colectiva. “Requiere la corresponsabilidad de la familia, que ofrece contención y cuidados; de la comunidad, que genera entornos adecuados; del ámbito laboral, con condiciones que permitan continuar la práctica; y de los diferentes actores sociales e institucionales que pueden apoyarla”, explicó.

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Por eso, afirmó, desde el Ministerio de Salud “se trabaja para fortalecer las capacidades de los equipos de salud, apoyando a las familias y en la generación de indicadores que permitan acompañar y monitorear estas prácticas en los territorios”.

Espacios cómodos y seguros para las madres

Con la incorporación del Hospital Eva Perón y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR a la red de lactarios en edificios públicos, en la provincia se suman 63 Espacios Amigos de la Lactancia certificados, distribuidos en organismos públicos y privados en todas las regiones de salud antafesinas.

La certificación distingue a instituciones que cuentan con un ambiente exclusivo para la extracción y conservación de leche materna. Estos espacios deben estar ubicados cercanos a un baño para realizar una higiene previa, garantizar privacidad y disponer del equipamiento necesario, como sillones confortables, una heladera para el almacenamiento de la leche y elementos de higiene.

Además de la habilitación de nuevos espacios durante la primera semana de agosto se realizaron intervenciones en plazas y espacios públicos de Rosario que consistieron en la colocación de fulares en esculturas de mujeres ubicadas en espacios públicos. También se iluminó el Monumento Nacional a la Bandera de color amarillo.