La reserva de Central ganó con lo justo, pero la victoria fue lo más cercano a la justicia

El Canalla superó 1-0 a Banfield con gol de Felipe Carnicero. Juan Giménez volvió a ser titular, al igual que Segovia. Gaspar Duarte ingresó y sumó minutos

Felipe Carnicero ya marcó con un tremendo zurdazo y sale a festejar con sus compañeros. Fue el gol del triunfo para Central.

Central lo logró con lo justo, pero fue justicia. La reserva canalla se reencontró con la victoria ante Banfield, al que venció por 1-0 en Arroyo Seco por la cuarta fecha del torneo Proyección . El gol del triunfo fue obra del defensor Felipe Carnicero , ya en el complemento.

Más allá del resultado, en el equipo hubo presencia de varios jugadores ya con paso por la primera división. Otra vez fue titular el zaguero central Juan Giménez , quien está tomando ritmo de competencia tras recuperarse de una dura lesión en la rodilla.

Otro de los que jugó desde el arranque fue Santiago Segovia , de buen partido, mientras que Gaspar Duarte ingresó en el complemento, también intentando tomar ritmo tras largas semanas ausente por una lesión muscular.

En lo que hace al partido en sí, el Canalla lo buscó siempre , pero de a ratos lo sufrió, sobre todo en ese primer tiempo en el que el arquero Leonardo Sosa tuvo que esforzarse en un par de ocasiones. Central también tuvo las suyas, pero no pudo concretarlas.

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Tras el descanso, Central fue decidido a proponer y a buscar siempre el arco de enfrente y aun con sus limitaciones, en uno de esos intentos llegó la falta de un defensor de Banfield y la tarjeta roja por ser último hombre. De ahí en más, las obligaciones pasaron a ser todas del Canalla.

El volante central Lucas Ramos intenta maniobrar frente a la marca del jugador de Banfield. CARC Juveniles

De ese tiro libre al borde del área casi llega el primero, pero el remate de Santiago Segovia, dio en el palo izquierdo y se fue afuera.

De todas formas, el desnivel no tardó en llegar. Lo logró el zaguero central devenido en lateral Felipe Carnicero, quien anotó con un tremendo zurdazo entrando al área por el carril izquierdo.

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Frente a ese panorama, Central se hizo amo y señor del juego y tuvo unas cuantas situaciones muy claras. Dos de ellas protagonizadas por Segovia, a quien le faltó claridad en el toque final.

Con este resultado el equipo de Mario Pobersnik alcanzó los ocho puntos y se subió a lo más alto de la tabla, junto a River y Sarmiento de Junín.

El equipo de Central

Central formó con: Leonardo Sosa; Sebastián Lago (70' Hernán López), Juan Giménez (82' Franco Castorani), Luca Raffin y Felipe Carnicero; Lucas Ramos (82' Kevin Quiroz) y Joaquín Espina; Valentino Felici, Santiago Segovia y Ramiro Barrientos (70' Gaspar Duarte); Ignacio Moreno (70' Gino Pavoni).

Mientras, en el banco quedaron: Ezequiel Zapata, Elian Pizzi, Asael Oviedo, , Paulo Bustos, Leonel Antunez y Banjamín Ferraris.