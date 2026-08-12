Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet

El club Alumni de Casilda dio a conocer que recibió el pago de parte de Rosario Central por los derechos de formación de un reconocido exvolante

Damián Musto grita el gol que le anotó con Central a Arsenal en septiembre de 2024.

El Club Alumni de Casilda informó a sus socios a través de sus redes sociales que Rosario Central abonó el pasado 5 de agosto la deuda que tenía con la institución casildense por los derechos de formación deportiva del futbolista Damián Musto. La cifra asciende a 47. 475.219 de pesos.

Hoy Damián Musto es el ayudante de campo de Eduardo Coudet en River , el DT que justamente lo dirigió en Arroyito.

Alumni fue a la justicia exigiendo que se respeten los derechos de formación deportiva del jugador (según la aplicación ley 27.211,conocida como Ley Giaccone). La solicitud fue por la transferencia efectuada desde Olimpo de Bahía Blanca. Damián Musto jugó en Central entre 2014 y 2017.

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El comunicado de Alumni

“Agradecemos a socios y socias que nos acompañan en este camino y les damos a conocer esta novedad con el fin de sostener el profesionalismo y la debida transparencia con la cual administramos”, destacó el comunicado el club Alumni.

Y agregó: “Esta gestión no sólo se suscribe a lo realizado por la actual comisión directiva, sino también por las que la precedieron, ya que iniciaron y sostuvieron el reclamo desde hace 8 años”.

Hay que recordar que Alumni de Casilda presentó la demanda en septiembre de 2018 en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº1 de Casilda y corresponde al pase del mediocampista cuando llegó de Olimpo.

La legislación

Musto surgió de las inferiores de Alumni y según la Ley Nacional 27.211, ( cuya autoría es la ex diputada nacional Claudia Giaccone) el club formador de un jugador puede reclamar el 0,5 por ciento por año entre los 9 y los 18 años.

La Capital había informado el 25 de junio de este año que Rosario Central evitó una inhibición a sus cuentas bancarias al negociar el pago de una deuda con Alumni de Casilda que se originó a mediados de 2017 ¿El motivo del reclamo? En la fecha apuntada, los auriazules cerraron la venta de Damián Musto a Tijuana de México.