Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

El municipio realizó un operativo para liberar el espacio público tras reclamos de vecinos. También retiraron toldos, estructuras metálicas, cocheras improvisadas, escombros y otros elementos que impedían la circulación.

El municipio de Rosario llevó adelante, a lo largo de varios días, un amplio operativo integral de liberación de una vereda en barrio Bella Vista , en un tramo de calle Riobamba y adyacencias. Así, se pudo recuperar el espacio público y mejorar la convivencia en el sector, en el marco del reclamo que venían haciendo los propios vecinos de la zona.

En torno del operativo, en un primer momento se notificó a todos frentistas de la zona, para luego ejecutar la intervención. En el caso de las veredas, se desarmaron toldos, techos fijos, estructuras metálicas y demás elementos fijos y anclados que algunos moradores habían instalado sobre espacios de uso común sin ningún tipo de autorización, limitando así el paso del resto de los vecinos y vecinas.

Incluso, hasta se demolió un baño construido también sobre la propia acera que era utilizado de manera particular, lo mismo que algunas improvisadas cochera que obstruían todos todo tipo de circulación y fueron desarmadas .

Además, en otros tramos se retiraron escombros, ramas, distintos materiales y montículos de tierra abandonados sobre la acera. Siempre en el marco del operativo, para cerrar la intervención se limpió y saneó toda la zona.

Recuperar espacios públicos

“Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que llevamos adelante para ordenar la ciudad, recuperar espacios públicos y construir entornos más seguros y accesibles para todos los vecinos. En el último tiempo hemos realizado gran cantidad de acciones de este tipo. No vamos a permitir que nadie se apropie de la vereda y que alguien no pueda transitarla”, destacó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera.

Vale recordar que la Secretaría de Control intervino durante el primer trimestre de 2026 en 2.138 situaciones de apropiación indebida de espacios públicos para garantizar su liberación y uso correcto. La cifra duplicó a la que el año anterior se había dado para esa misma época.

Las acciones, que estuvieron a cargo de la Dirección General de Control Urbano, se ejecutaron, en algunos casos, en terrenos usurpados en distintos puntos de la ciudad. En tanto también se despejaron espacios como calles, veredas, paques y plazas, por ocupación y uso indebido, con retiro de grandes materiales o elementos.