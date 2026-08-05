Netflix: una miniserie basada en hechos reales que engancha a todos con un particular misterio

Ideal para los amantes de las investigaciones, la serie británica parte de un atentado del que parece no haber rastros

Entre lo nuevo de Netflix , se destacó rápidamente una miniserie dramática británica que está envolviendo a todos los usuarios. Se trata de “Bomba en el Pan Am 103” , un drama basado en hechos reales que retrata la misteriosa explosión de un avión en una pequeña localidad de Escocia.

La miniserie, creada por Jhonathan Lee y dirigida por Michael Keillor, está basada en el vuelo transatlántico del avión Pan Am 103 sobre el cielo de Escocia en 1988, el cual explotó misteriosamente dejando 270 víctimas mortales.

Protagonizada por Connor Swindells, Patrick J. Adams, Tony Curran, la serie de 6 episodios reconstruye el atentado más trágico de la historia de Gran Bretaña en un thriller apasionante e imposible de ignorar.

De qué se trata “Bomba en el Pan Am 103”

La serie aborda la tragedia real que tuvo lugar en 1988, cuando una bomba estalló en el interior del avión 103 de Pan Am, que volaba desde Londres a Nueva York, dejando 270 víctimas. Sin sobrevivientes y sin sospechosos, el equipo del FBI y la policía local despliegan una investigación exhaustiva para entender qué ocurrió y quiénes fueron los responsables.

El caso se reconstruye desde el respeto y la comprensión, al mismo tiempo que envuelve a los espectadores en una historia realmente atrapante y misteriosa. Los amantes de las investigaciones policiales y los thrillers llenos de incógnitas no pueden dejar de conocer este caso tan terrible como real.

>>Leer más: Netflix estrena la segunda y última temporada de "Cien años de soledad"

Trailer de “Bomba en el Pan Am 103”